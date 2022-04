También la plataforma de streaming Movistar Plus+ anuncia estrenos de series para el mes de abril como la comedia dramática Sentimos las molestias, The First Lady, Showtrial, Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?, la primera parte de la temporada final de Better Call Saul y la serie de no ficción Fugitivos.

Sentimos las molestias

El viernes 8 de enero se estrena en Movistar Plus+ la serie de comedia dramática Sentimos las molestias. Una emotiva que nos habla en tono de comedia dramática sobre lo que supone “hacerse viejo” hoy en día. Una serie de seis episodios de media hora cada uno ha sido creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero (Vergüenza). Sentimos las molestias está protagonizada por unos los conocidos y veteranos actores Miguel Rellán, que repite con los directores tras la serie Vergüenza, y Antonio Resines, que coincidió con Fernández-Armero en la comedia Si yo fuera rico.

The First Lady

Esta serie dramática de antología creada y protagonizada por mujeres es una de las apuestas de Movistar Plus+ para este mes de abril. La serie se estrena el 28 de abril y cada jueves se podrá ver un nuevo episodio. Las protagonistas son las actrices Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson. Una primera temporada dirigida por Susanne Bier y las productos son Susanne Bier y Cathy Schulman. La serie se centra en el impacto que tiene el trabajo de las carismáticas Primeras Damas. La primera temporada de esta serie echa un vistazo tras la cortina para adentrarse en la vida personal y política de Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michele Obama, así como las de sus respectivas familias.

Showtrial

El 13 de abril se estrena esta miniserie con el sello BBC que cuenta la historia de una estudiante privilegiada que es acusada de asesinato. Un caso que conmocionó a la opinión pública. Su abogada, que lo tiene todo en contra, luchará por defender su inocencia. Una apasionante serie de suspense de los productores de Line of Duty y Vigil conspiración nuclear’.

Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?

Hugh Laurie, conocido por su papel como Doctor House, dirige y adapta esta miniserie de 3 episodios basada en la novela de Agatha Christie. Una interesante serie protagonizada por Lucy Boynton y Will Poulter que cuenta con las interpretaciones de Hugh Laurie, Emma Thompson y Jim Broadbent. La serie se estrena el 15 de abril y cuenta la historia al hijo del vicario local, Bobby Jones (Poulter), y a su inteligente amiga, la socialité Lady Frances «Frankie» Derwent (Boynton). Los dos tendrán que resolver un crimen después de que Bobby descubre el cuerpo despeñado de un hombre moribundo que en su último aliento, jadea la misteriosa pregunta del título.

Better Call Saul (Parte 1 de la Temporada 6)

La primera parte de la última temporada de la serie se estrena el 19 de abril y cada martes se podrá ver un nuevo episodio. Estos episodios concluyen el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Protagonizada por Bob Odenkirk (Nobody, Breaking Bad), Jonathan Banks (Breaking Bad, Community), Rhea Seehorn (Whitney, Franklin y Bash, House of Lies), Giancarlo Esposito (Revolution, Breaking Bad, The Mandalorian) como Gus Fring y Tony Dalton (Sense8) como Lalo Salamanca.

Fugitivos

También Movistar Plus+ estrena el 25 de abril esta nueva serie original de no ficción, de cinco episodios, creada por Elena García Cedillo y Susana Alonso. La serie muestra el trabajo que desempeñan los miembros del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional que cada año detiene unos 400 prófugos de la Justicia. Un formato diferente en el que se mezclan géneros como el thriller, el documental y el true crime. En él se irá descubriendo el trabajo y el esfuerzo de todas las unidades policiales que colaboran en la investigación y en la caza del fugitivo.