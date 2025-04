Ni ‘Top Gun’ ni ‘Willow’: la mejor película de Val Kilmer es esta obra maestra del cine criminal

Los cinéfilos de todo el mundo han amanecido hoy con una noticia muy triste: la muerte del actor Val Kilmer. A los 65 años, la legendaria estrella de los 90 fallecía por una pulmonía, seguramente agravada por el cáncer de garganta que se le diagnosticó en 2014. El obituario generalizado de la prensa ha repasado la extensa carrera del californiano. Porque Kilmer fue uno de los actores más queridos de la generación de la brat pack, habiendo tenido la oportunidad de enfundarse el traje de Batman y de compartir pantalla con Tom Cruise en el taquillazo de Top Gun (1986) bajo el papel rol de Iceman. Personaje que repetiría en 2022, bajo una emotiva escena que servía como homenaje final a su carrera. Sin embargo, ni sus travesías por el aire ni la épica medieval de Willow (1988) responden a la que es a todas luces la mejor película de Val Kilmer. Hablamos cómo no de Heat (1995).

Dirigida por Michael Mann, Heat es en la actualidad uno de los mejores dramas criminales de la historia del celuloide. Una referencia incontestable para filmes posteriores como The Town (2010) que en cambio, no tuvo en su momento una recepción tan positivamente clarividente como ahora, siendo la reina del cine de robos y atracos. Algo que se ejemplifica a la perfección en su ausencia total en los Oscar de 1996. Pero, ¿cuál es el argumento de Heat y por qué está considerada la mejor película de Val Kilmer?

¿De qué trata ‘Heat’?

La sinopsis oficial de Heat es la siguiente: «Neil McCauley es un experto ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras ni vínculos que puedan constituir un obstáculo si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales tan cualificados que pueden incluso impresionar al detective Vincent Hanna, un hombre que vive tan obsesionado con su trabajo que llega a poner en peligro su vida sentimental. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo, y el equipo de Hanna se dispone a evitarlo, cada uno de ellos comprende que tiene que vérselas con la mente más brillante a la que se ha enfrentado su carrera».

Aparte de Robert De Niro, Al Pacino y el mismo Kilmer, el largometraje contó con la presencia de otros grandes nombres de la interpretación como Jon Voight (Cowboy de medianoche), Tom Sizemore (Salvar al soldado Ryan), Ashley Judd (El cliente), William Fichtner (Prision Break), Ted Levine (El silencio de los corderos) y una jovencísima Natalie Portman, quien un año antes había debutado con la icónica El profesional (León).

¿La mejor película de Val Kilmer?

A pesar de tener un papel secundario en la historia, el personaje de Chris Shiherlis es fundamental en la trama del filme dirigido y escrito por Mann. Por lo que no son pocos los que consideran a Heat como la mejor película de Val Kilmer. Algo que seguramente pensaba incluso el propio intérprete californiano, tal y como manifestó cuando le preguntaron cómo fue estar en aquel rodaje:

«Bueno, imagina poder decir ‘Al (Pacino) y Bob (Robert De Niro) por el resto de tu vida. No mucha gente puede hacer eso. He visto a Bob, riéndose como una colegiala en una camioneta en medio de la noche, porque tenemos que estar callados porque están filmando afuera…Al Pacino me abrazó en medio del centro de Los Ángeles como si fuer ami hermano mayor. Disparé balas reales con armas de asalto sobre la cabeza de Bob mientras ensayaba líneas de nuestra película (…) A veces viviía en la casa de Michael Mann. Estoy en una de las mejore películas de policías y ladrones de la historia del cine».

Actual título de culto y sin el debido reconocimiento en el momento de su estreno, hoy nadie parece dudar de que Heat es una de las mejores cintas de los 90.

Una secuela en camino

La moda de las secuelas tardías también ha alcanzado con la velocidad de una bala a Heat. Michael Mann ha confirmado la producción de una secuela que partirá de la novela confeccionada por el propio realizador y por Meg Gardiner, escritora de China Lake y The Shadow Tracer. En teoría será un proyecto que mezclará flashbacks anteriores a la cinta original, combinada con el futuro de Vincent Hanna y precisamente, el personaje al que dio vida Kilmer. por el momento, Adam Driver y Austin Butler están confirmados para el elenco.

Con casi tres horas de duración, Heat está disponible en Prime Video y Disney +.