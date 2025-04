Dónde ver ‘Val’: el conmovedor documental que repasa la vida de Val Kilmer

No está siendo un 2025 especialmente sencillo para la comunidad cinéfila. Primero nos dejó el cineasta David Lynch, después Gene Hackman y ahora el siempre polifacético Val Kilmer. Un obituario catastrófico de las que fueron en su momento, algunas de las figuras más reconocibles de la industria cinematográfica. Pero el caso de la reciente despedida del californiano es todavía más doliente para los espectadores, pues a pesar de estar retirado, Kilmer había superado un cáncer de garganta y se encontraba todo lo bien que puede encontrarse una persona que ha pasado por esas dificultades. Así y a través de las complicaciones de una neumonía, el actor ha ha fallecido a los 65 años dejándonos toda una lista de películas fantásticas como herencia. Su esplendor como artista pertenecía ya a otra época, pero tras su muerte, no podemos dejar pasar la ocasión de recomendar una de sus últimas aportaciones al audiovisual. Hablamos cómo no de Val, el documental que repasa la vida de Val Kilmer a través de las grabaciones personales del intérprete que dio vida a Batman, Elvis y Jim Morrison, entre otros.

Disponible en Movistar + y Filmin, Val es un documento biográfico fundamental de poco más de hora y media que repasa la cotidianeidad de una estrella que fue seguramente, uno de los actores más reconocidos en los 90. Top Gun (1986), The Doors (1991), Heat (1995), Batman Forever (1995), Willow (1988), la vida de Val Kilmer estó llena de grandes superproducciones y al mismo tiempo de complicaciones derivadas de su estigma de actor problemático. De hecho, por Hollywood se le conocía con el apodo de «Psycho Kilmer», un juego de palabras con la palabra anglosajona Pyscho killer, la cual se puede traducir al castellano como «psicópata». Los papeles cada vez se fueron difuminando con más premura y su larga enfermedad terminó por dilapidar cualquier intento de volver a ser rostro clave en la meca del cine. Por ello, Val funciona como una pieza fundamental para radiografiar la trayectoria de un icono que jamás se amoldó ni se sintió cómodo en la posición de formar parte del amalgama de productos prefabricado para la industria del entretenimiento.

‘Val’: un documental para recuperar la voz

Presentado fuera de concurso en el Festival de Cine de Cannes 2021, Val fue una auténtica sorpresa para todos los asistentes que acudieron a su preestreno en el certamen de la croisette. Un retrato frontal que repasa 40 años de carrera bajo una mirada sincera que reflexiona sobre la pérdida de uno de las herramientas clave en la vida de un actor: la voz.

Pero la tecnología representó una salvación artística en esta etapa final de la vida de Val Kilmer, pues gracias a la empresa Software Sonantic, la leyenda de la interpretación pudo volver a recuperar ese tono grave que marcó su impronta profesional. «Estoy agradecido con todo el equipo de Sonantic que me restauró magistralmente la voz de una manera que nunca imaginé posible (…) La oportunidad de narrar mi historia, con una voz que se siente auténtica y familiar, es un regalo increíblemente especial», explicaba Kilmer en el momento del estreno.

Con material de archivo y a través del algoritmo de la empresa, se pudo crear un modelo que limpiase su voz. Esta recreación se hizo posteriormente a la filmación de Val y por tanto, no aparece en el documental. En cambio el que ejerce esas palabras en la pieza confeccionada por Ting Poo y Leo Scott es su hijo, Jack Kilmer.

La vida de Val Kilmer

Más allá de su cáncer diagnosticado en 2014, la vida de Val Kilmer estuvo desde un principio marcada por la trágica muerte de su hermano pequeño en 1977, ahogado cuando sólo tenía 15 años. Los inicios en la profesión llegaron de la mano de otras grandes estrellas como Kevin Bacon y Sean Penn, presentando la obra de Broadway Slab Boys.

Gracias a Top Secret! (1984) se hizo un nombre, pero hasta que no asumió el papel biográfico del cantante de The Doors a principio de los 90, la industria no comenzó a tomarlo en serio. Después crearía toda una carrera llena de altibajos, donde siempre dio la sensación de ser un talento por explotar del todo.

Val es un homenaje a una carrera inconstante pero sincera. La fotografía inmortal de un mito que siempre quiso ser algo más que un juguete roto de Hollywood y la redención humana de un hombre que desea hacer las paces con su legado filmográfico.