Nadie lo sabe pero si paras esta película en el minuto 27 lo que vas a descubrir es historia del cine

Por más que pasen los años, las grandes joyas del cine permanecen cristalizadas en el imaginario popular. Pasando de generación en generación, estas se reviven y son continuamente revisadas descubriéndose tras ellas datos y anécdotas que no todo el mundo conoce. Por eso hoy, con motivo de los 35 años desde su estreno no hemos podido pasar por alto el curioso homenaje que en el minuto 27 de su metraje, Regreso al futuro III le dedica a tres leyendas del western.

Estrenada en 1990, la tercera parte de la trilogía más famosa sobre viajes en el tiempo cerró el arco argumental del Doctor Emmet Brown (Christopher Lloyd) y Marty McFly (Michael J. Fox). Aunque recordada con cariño, el filme es considerado por la mayoría de fans y cinéfilos como la peor entrega de la saga. Entre otras cosas porque la original tenía una frescura innegable y su secuela, rizaba el rizo en un enclave casi autoparódico sobre la obra primigenia. El desenlace llevaba al tándem al lejano oeste, donde Marty debía evitar el asesinato de su amigo en un duelo a manos de Buford Tannen (Sí, el antepasado del enemigo al que los protagonistas se enfrentaron en otras dos ocasiones). De hecho, tampoco es la primera vez en la que parte de la trama consiste en regresar al presente y salvar la vida del alocado científico. Pues ese es básicamente el punto de partida de la cinta inicial de 1985.

El título está repleto de las bromas típicas de la saga, como el nombre de Marty, quien a su llegada a 1885 dice llamarse Clint Eastwood. O la referencia a la marca Fresbee, la cual en esa época se utiliza como menaje del hogar y tras el lanzamiento de Marty acaba ocupando el rol que todos conocemos en la actualidad. Sin embargo, la producción del largometraje esconde secretos que no todo el mundo conoce. Uno de ellos responde a los tres actores que aparecen en pantalla si en el minuto 27 y 50 segundos, paralizas la reproducción de la historia.

El minuto 27 de ‘Regreso al futuro III’

Dirigida por Robert Zemeckis y con una recaudación de 244 millones de dólares en todo el mundo, el final de la trilogía funcionó como un homenaje a las películas del lejano oeste, cuyo otrora éxito vivía en aquel entonces un impasse de éxitos esporádicos como Bailando con lobos. Y por supuesto, dicha referencia se materializó en tres cameos inesperados que todo el mundo puede comprobar en el minuto 27 de Regreso al futuro III.

Concretamente, todo se produce a la llegada de Marty a la taberna del pueblo, donde tres vaqueros sentados se ríen del atuendo del protagonistas. Estos no son otros que Harrey Carey Jr., Patt Buttram y Dub Taylor. Este último es uno de los rostros de la mítica Grupo salvaje de Sam Peckinpah, mientras que Carey Jr., apareció en la legendaria Centauros del desierto. Por su parte, Patt Buttram a pareció en múltiplos western de los años 50 como Blue Canadian Rockies, Barbed Wire y Apache Country.

¿Dónde podemos ver ‘Regreso al futuro III’?

La película está disponible en las plataformas de SkyShowtime, Movistar Plus, Filmin y Tivify. La secuela por otra parte, tiene también su espacio en Prime Video y la primera, amplía esta lista al catálogo de Netflix.