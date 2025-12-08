La miniserie que tienes que ver si te gustó ‘Downtown Abbey’ y que arrasa en Movistar+

Las ficciones de época se han convertido en las preferidas de muchos usuarios de las plataformas de streaming desde el estreno de la primera temporada de la serie Los Bridgerton en diciembre de 2020. Series de época como Downton Abbey, La edad dorada, The Great o The Crown son algunas de las que siguen triunfando en las plataformas. El pasado 10 de noviembre se estrenó en Movistar Plus+ la serie Los Forsyte (The Forsytes) y ya se ha convertido en un éxito de audiencia en esta plataforma. Una magnífica serie dirigida por Annetta Laufer y Meenu Gaur y que cuenta con Debbie Horsfield (Poldark) como guionista. Esta nueva ficción está ambientada en el Londres de fin de siglo, en 1880 concretamente, y sus protagonistas son los miembros de la adinerada familia Forsyte que de cara el exterior parece una piña, pero si se escarba un poco se puede encontrar toda una maraña de celos, envidias y mentiras.

Los Forsyte es una miniserie británica de solo seis episodios que está basada en las novelas de John Galsworthy. Esta no es la primera vez que se han adaptado a la pequeña o gran pantalla la conocida saga de este escritor. Entre ellas destaca La Saga de los Forsyte una serie en la BBC que se estrenó en 1967 y que logró reflejar gran parte de la saga original y que era muy fiel a las novelas. Además destaca otra adaptación de 2002 de la BBC, protagonizada por los actores Damian Lewis y Gina McKee, que intentó modernizar la obra de Galsworthy.

Esta serie ha contado con la producción de Mammoth Screen para Channel 5 y PBS Masterpiece y es una de las ficciones más esperadas de este 2025. La serie Los Forsyte es una buena opción para los enamorados de las series de época de calidad en las que se cuidan los detalles como la ambientación y el vestuario.

¿De qué trata la serie Los Forsyte?

La acción de esta serie comienza en el Londres de 1880 en el que los Forsyte son una adinerada familia de comerciantes y abogados que aparentemente está muy unida. En realidad esta familia oculta una lucha constante por el control del legado familiar por parte de los hermanos Jolyon Forsyte Snr y James Forsyte. El primero prioriza el poder del honor y el otro defiende la riqueza como motor de poder. Según la sinopsis oficial de la serie: «La competencia entre Jolyon y James, hermanos de sangre, pero con caracteres muy diferentes, se transmite a sus hijos varones que pugnan por el control de la empresa familiar de inversiones. Para uno, solo prima la ganancia; para el otro, es imperdonable perder la humanidad».

Las nuevas generaciones de la familia, como Soames Forsyte e Irene Heron, heredan estas tensiones y problemas y se verán envueltos en una increíble trama de celos, luchas de poder y decisiones complicadas. La serie comienza con el germen de este distanciamiento familiar ya que en el primer episodio ambientado en 1877 se relata como Jos Forsyte se casa con Francés, una viuda que llega a la casa familiar con su hija June.

El reparto de esta serie de época

La actriz Francesca Annis interpreta el papel de Ann Forsyte (Flesh and Blood, Dune) da vida a la matriarca del clan y es el símbolo de la estabilidad de la familia y el actor Stephen Moyer, al que hemos visto en True Blood, da vida al patriarca de la familia que intenta mantener la cohesión familiar además de los intereses empresariales de la familia.

El actor Danny Griffin da vida a Jolyon Forsyte, el heredero que cuestiona la forma tradicional del negocio y la actriz Tuppence Middleton (Downton Abbey: A New Era) a Frances Forsyte, su esposa. El actor Jack Davenport (The Morning Show) a James Forsyte, un hombre recto que es el símbolo de la ambición y la reputación.

También en el reparto están los actores Joshua Orpin que da vida a Soames Forsyte, Millie Gibson a Irene Forsyte, Eleanor Tomlinson a Louisa Byrne, Tom Durant-Pritchard a Montague “Monty” Dartie, Jamie Flatters a Philip Bosinney, Owen Igiehon a Isaac Cole, Josette Simon a Mrs Ellen Parker Barrington y Susan Hampshire como Lady Carteret, entre otros.

La serie de época Los Forsyte está sorprendiendo mucho a los amantes de las ficciones de época y eso que ya no es tan fácil porque tienen a su disposición ficciones de este género de bastante calidad. Si sigue así seguro que esta serie se convertirá en uno de los éxitos de Movistar Plus+ durante este año. La segunda temporada de la serie Los Forsyte ya está en marcha y, por la tanto, seguro que esta compleja familia va a dar mucho que hablar el próximo año 2026.