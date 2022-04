Una protagonista misteriosa y atractiva se puede convertir en un talismán para cualquier ficción. Este es el caso de Talitha Campbell, la joven rica, caprichosa, desafiante y muy inteligente a la que da vida la actriz Celine Buckens en la miniserie Showtrial de la que Movistar Plus+ ya ha estrenado el primer episodio. Una mujer que es el centro de este intenso thriller en el que se mezcla la resolución de un crimen con el drama legal posterior.

Showtrial es una serie de la BBC cuyo guion ha sido escrito por Ben Richards, conocido por su trabajo en la magnífica serie The Tunnel, la versión británico-francesa de Bron/Broen. La serie ha sido Está dirigida por Zara Hayes (Dian Fossey: Mi vida entre gorilas).y producida por Christopher Hall (Los Durrell, Bloodlands) junto a Simon Heath (Line of Duty, Los crímenes de Pembrokeshire) y Mona Qureshi (Llama a la comadrona).

Una arrogante joven

La hija de un influyente empresario (James Frain), Talitha Campbell (Celine Buckens), es arrestada tras la desaparición de una compañera de clase. Todo apunta hacia ella que siempre ha hecho gala de un carácter desafiante. El caso se va complicando y su difusión a través de los medios de comunicación hace que el país esté totalmente conmocionado por la noticia. Un extraño caso que desata al final una mediática batalla legal.

La inteligente abogada Cleo Roberts (Tracy Ifeachor) intenta defender a la acusada pero se encuentra con múltiples obstáculos. Nadie sabe si Talitha ha sido víctima de una acusación falsa o si es la culpable del asesinato de su compañera de clase.

La acusada tendrá en su contra a Paula Cassidy, una detective de policía (Sinéad Keenan) que está totalmente convencida de su culpabilidad y una fiscalía que va a utilizar privilegiada vida contra ella. El enrevesado pulso legal se va transformando en un peligroso circo mediático lleno de intereses.

Un buen reparto

Las dos protagonistas de la miniserie Showtrial son la abogada a la que da vida la actriz Tracy Ifeachor (Treadstone, Quantico, Legends of Tomorrow) y la acusada Talitha papel que interpreta Celine Buckens (War Horse, Los Bridgerton, Warrior).

En el reparto también están actores tan conocidos como James Frain (Los Tudor, True Detective, Gotham) y Sinéad Keenan (Little Boy Blue, Being Human, Three Families). Completan el reparto, Kerr Logan (C.B. Strike, Alias Grace, Juego de tronos), Lolita Chakrabarti (Vigil: conspiración nuclear, Criminal: Reino Unido, Riviera) y Joseph Payne (The Witcher).

Showtrial es la nueva apuesta de Movistar Plus+ para esta primavera y una agradable sorpresa para los que estén buscando un thriller intenso y original.