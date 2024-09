La miniserie de Netflix que pasó desapercibida: 10 episodios de puro drama

En los catálogos de las plataformas de streaming se pueden encontrar algunas series que están un poco escondidas, pero pueden ser una buena opción para un maratón del fin de semana. Esto es lo que pasa con la miniserie Dilema (What/If) que se estrenó en Netflix en mayo de 2019 y que cuenta como protagonista con la actriz Renée Zelleweger. El argumento no es muy original ya que cuenta la historia de una científica y su marido que desesperados por conseguir financiación para su start-up de tecnología médica aceptan un trato secreto con una misteriosa inversora. Por lo tanto, la trama de esta serie nos recuerda un poco a la película Una proposición indecente que protagonizaron los actores Demi Moore y Robert Redford. De hecho, en el primer episodio citan esta película los propios protagonistas sin problema alguno. Una serie interesante para los que disfrutaron con la película Una proposición indecente y que está sorprendiendo a los usuarios de Netflix.

La serie Dilema ha sido creada por Mike Kelley y durante mucho tiempo ha pasado bastante desapercibida en la plataforma de streaming Netflix. Si bien la presencia de la actriz Renée Zelleweger, a la que todos conocemos por su interpretación de la periodista Bridget Jones, era un reclamo para los espectadores, por otro lado, al parecerse tanto el argumento al de Una proposición inocente no atrajo la atención de los usuarios de Netflix en un primer momento.

¿De qué trata la serie Dilema de Netflix?

Los protagonistas de esta serie que se puede encontrar en el catálogo de Netflix son la típica pareja perfecta según los cánones sociales actuales: los dos son guapos, simpáticos, inteligentes y trabajadores. El problema es que Lisa Donovan (Jane Levy), la científica protagonista tiene el sueño de crear una startup para desarrollar un proyecto de investigación que revolucionaría el mundo de la medicina y salvaría millones de vidas, pero no tiene dinero y necesita encontrar inversores.

Todo cambia para ella cuando una mujer adinerada Anne Montgomery (Renée Zelleweger), le ofrece el dinero que necesita para su proyecto a cambio de una sola condición: pasar una noche con su marido, Sean Donovan (Blake Jenner) de la que su marido no podrá nunca hablar. Aunque al principio no saben qué hacer, de ahí viene lo del título Dilema, al final aceptan y a partir de ese momento su relación sufre un tsunami sin precedentes ya que sale a la luz que no era un pareja tan ideal y también se guardaban muchos secretos.

Según la sinopsis oficial de Netflix: “Una científica, desesperada por conseguir financiación para su start-up de tecnología médica, y su marido sellan un trato inconfesable con una misteriosa inversora”. Un extraño trato que como en Una proposición indecente les cambiará la vida para siempre.

El reparto de esta miniserie

El papel de la actriz Renée Zellweger que da vida a esa seductora mujer adinerada es una curiosa mezcla del de Demi Moore en la película Una proposición indecente y Sharon Stone en Instinto básico que sorprende desde el primer momento. A la actriz Renée Zellweger la recordamos por sus papeles en ficciones como Jerry Maguire (1996), Persiguiendo a Betty (2000), por la que ganó su primer Globo de Oro. Por sus interpretaciones de Bridget Jones en El diario de Bridget Jones (2001) y Roxie Hart en Chicago (2002), obtuvo nominaciones consecutivas en los Premios Óscar la Mejor Actriz. La actriz repitió su papel de Bridget Jones, por el que todos la recordamos, en Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) y Bridget Jones’ Baby (2016).

El actor Blake Jenner interpreta el papel de Sean Donovan, el marido de la científica que tiene que pasar la noche con Renée Zellweger, Donovan es un actor y cantante conocido por haber sido el ganador de la segunda temporada del reality de Oxygen The Glee Project, y por interpretar a Ryder Lynn en Glee.

También en el reparto están los actores secundarios Jane Levy como Lisa Ruiz-Donovan, Keith Powers como Todd Archer, Samantha Ware como Angela Archer, Juan Castaño como Marcos, Dave Annable como el Dr. Ian Evans, Saamer Usmani como Avery Watkins, Daniella Pineda como Cassidy, John Clarence Stewart como Lionel o Louis Herthum como Foster.

En el reparto también están otros actores episódicos como Tyler Ross, Derek Smith como Kevin, Nana Ghana como Sophie, Monique Kim como Miles, Marissa Cuevas como Christine, Allie MacDonald como Maddie Carter y Gabriel Mann como Gage Scott, entre otros.

Para los que les gustan este tipo de ficciones en las que una pareja modélica tiene que enfrentarse a grandes dilemas os recordamos otras series como The Undoing, Seven Seconds, Nine Perfect Strangers, Anatomía de un escándalo o Echoes. La miniserie Dilema cuenta con 10 episodios y es una buena opción para un maratón de fin de semana.