Lleva días en Netflix y ya es el rey: el drama turco del que todo el mundo habla

Las plataformas de streaming llevan varios años ya potenciando sus imágenes de marca gracias a proyectos de abultado presupuesto. Por supuesto, la primera de estas fue la «gran N roja», a través de largometrajes como Alerta roja (2021) o El Agente invisible (2022), cuya creación partía de inversiones de 200 millones de dólares. Sin ir más lejos, este mismo año el estudio que dirige Ted Sarandos estrenó Estado eléctrico, la cual costó otros 300 millones. Todas ellas-sobre todo las dos primeras-han funcionado bien a nivel de reproducciones, pero desde hace algún tiempo el terminal sabe que el tipo de producciones ideales para su modelo de negocio son, aquellas que cuestan más bien poco, logrando una viralidad rentable en torno a sus suscriptores. Y eso es precisamente lo que Netflix ha conseguido con Un lugar seguro 2, un nuevo drama turco que ha conseguido poco a poco conquistar a esa audiencia a la que le apasionan las comedias románticas.

Por supuesto y como bien reza su título, estamos ante una continuación de Un lugar seguro (2022). Ficción con tremendo éxito en su momento que terminaría recibiendo el consentimiento de la productora para crear una segunda parte directa de la triste historia que expuso en su momento la problemática de la pérdida, sin caer en un excesivo sentimentalismo por parte de su director, Ketche y el guionista, Hakan Bonomo. El estambulí se ha pasado la mayor parte de su carrera retratando dramas en la televisión de su país, mediante series como Amor de mi vida (2016), Müslüm (2018), El campeón (2019) o Ankara (2021). No obstante, Un lugar seguro 1 y 2 son por el momento, sus únicas dos colaboraciones con Netflix en el campo del siempre recurrente fenómeno del drama turco. Bonomo por otra parte, posee una filmografía similar aunque también fue el responsable del libreto de otra película de Netflix llamada Ah, Belinda (2023) y La actriz asesina (2023), producida por Disney +. Ahora bien, ¿de qué trata Un lugar seguro 2? ¿hace falta ver la primera parte? ¿qué podemos esperar de su visionado?

¿De qué trata ‘Un lugar seguro 2’?

Antes de entrar a valorar la nueva incursión de Netflix dentro de la temática de este drama turco, primero debemos conocer su punto de partida. Pues, a pesar de que se comprenderá mejor la historia y el desarrollo de sus personajes, Un lugar seguro 2 se puede visualizar y comprender a la perfección sin haber visto su antecesora. En aquella primera parte, conocimos a Melisa, una mujer que recibe la noticia de que le quedan aproximadamente cinco meses de vida. Para más inri en esta desgracia, tiene un hijo de seis años llamado Can con un padre ausente. Pero un día conoce a un millonario con el que pasa una noche encantadora y se pregunta si este, puede llegar a ser en algún momento el hombre que cuide de Can cuando ella ya no esté.

Tas la conmovedora primera historia, los fans quedaron maravillados con la llegada de la secuela que ha logrado mantenerse durante varias semanas entre los largometrajes de habla no inglesa más vistos. La sinopsis oficial que marca Netflix es bastante breve y concisa: «Tras reunirse de nuevo, padre e hijo intentan rehacer su vida después de la tragedia. ¿Serán capaces de llevar el vacío que dejó su adorada madre y esposa?».

Si en la primera parte se mostraba la relación de los protagonistas y esa despedida inevitable por parte de Melisa, aquí la secuela profundiza en la relación entre el pequeño y el hombre que conquistó el corazón de su madre antes de morir esta. A diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de continuaciones, Un lugar seguro 2 emociona todavía más que la primera parte y promulga temas profundos como el perdón, la adaptación al dolor y en general a la resiliencia de la propia vida.

Netflix: el nuevo drama turco

En elenco volvemos a tener a varios de los actores principales que ya conocimos en la primera parte. Por supuesto, están Kaan Urgancioglu y Mer Ege Ak. Completan el casting secundario Melisa Asli Pamuk, Ezgi Senler, Çagdas Onur öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Altay Hacioglu, Alper Baytekin y Perihan Savas.

Con poco más de una hora y media, Un lugar seguro 2 representa un vergel de emociones, meciendo a los espectadores entre el drama más absoluto a la esperanza más calmada y enérgica. Un equilibrio dificilísimo que Ketche y el reparto logran calibrar a la perfección.