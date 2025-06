Netflix lo confirma: ésta es la fecha oficial para el estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’

Los fans de la serie Stranger Things están de enhorabuena porque Netflix acaba de anunciar cuándo se estrenará el final de esta conocida serie de ciencia ficción. La cuarta temporada de Stranger Things se estrenó en 2022 en dos partes que se emitieron en Netflix en mayo y julio. Después de tres años de espera en el evento global Tudum 2025: The Live Event Netflix presentó el primer tráiler oficial de Stranger Things 5 y se confirmó que la última temporada se estrenaría en tres partes. Además, en este evento se subieron al escenario Noah Schnapp, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin, protagonistas de la serie, y Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo hablaron a través de vídeo. En el encuentro se repasaron diversas anécdotas que han tenido lugar durante estos 9 años de emisión de la serie Stranger Things.

La serie de ciencia ficción y aventuras Stranger Thing ha sido creada por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida ejecutivamente por Shawn Levy. La historia está ambientada en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins situado en Indiana donde desaparece una joven cuando volvía a su casa en bicicleta y también aparece en la ciudad una enigmática niña llamada Once con la cabeza rapada. Pronto se descubre la existencia de una dimensión alternativa conocida como Upside Down en la que habitan seres extraños que parecen tener la intención de cruzar al otro lado y crear caos en nuestro mundo.

¿Cuándo se emitirá la quinta temporada de Stranger Things?

En el evento Tudum 2025 se anunció que Netflix ha tomado la decisión de dividir el desenlace en tres partes. Está claro que Netflix quiere despedirse a lo grande de esta serie y ha decidido seguir la misma estrategia de estreno en tres partes que están dando buenos resultados.

Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre, en plena Navidad, y el capítulo final una semana después, el 31 de diciembre. Por lo tanto, seguro que comenzaremos el 2026 hablando del desenlace de esta serie de ciencia ficción y lo más seguro es que ya sepamos cómo ha acabado la batalla final con el temido Vecna. En España lo más seguro es que se estrenarán las tres partes de la serie a las 2 de la madrugada.

La quinta y última temporada de Stranger Things se rodó a lo largo de 2024 y estará compuesto por ocho episodios que como hemos explicado se emitirán en tres partes. Según comentó en CNN Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, la quinta temporada «es como ocho películas taquilleras. Es una locura». También Matt Duffer ha explicado que «ha sido muy intenso y emotivo filmarlo, tanto para nosotros como para nuestros actores. Llevamos casi diez años haciendo esta serie juntos. Lloramos muchísimo. Lloramos muchísimo».

La serie ha recibido, además del reconocimiento de la crítica a nivel mundial, numerosos galardones como el Globo de oro en 2016 a Mejor serie de televisión y el de Mejor actor principal a Winona Ryder y 12 premios Emmy.

Además, su trama es totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta ese momento, la serie ha contado con un elenco de lujo formado por actores como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer o Charlie Heaton, entre otros muchos.

Lo que sabemos de la temporada final

Por ahora lo que sabemos es que en esta quinta temporada los protagonistas se van a encontrar en Hawkins en el otoño de 1987 y de nuevo estarán intentando atrapar a Vecna, un oscuro personaje que nadie sabe dónde se encuentra. Además, los habitantes de esta localidad ficticia de Indiana tendrán que enfrentarse a otros problemas como la puesta en cuarentena de la ciudad por el gobierno o la intensificación de las medidas de búsqueda de Once.

Por ahora los seguidores de esta emocionante serie de ciencia ficción se tendrán que conformar con volver ver las cuatro temporadas de Stranger Things que están disponibles en Netflix o el anuncio de la quinta entrega que se ha lanzado también en Tudum 2025 y que podéis ver al final de este artículo. En este avance se ve cómo la quinta temporada regresa al principio de la serie para poder cerrar el círculo y promete un emocionante final a la altura de la serie.

Además, parece que Netflix no va a renunciar a seguir ampliando el universo de Stranger Things y ya tiene sobre la mesa varios proyectos como algunos spin-offs. Uno de los que está ya confirmado es una serie de animación que contará con los hermanos Duffer, Shawn Levy, Eric Robles y Dan Cohen como productores ejecutivos. Esta serie de animación se llamará Stranger Things: Tales From ’85 y todavía no se sabe cuando se estrenará en la plataforma de streaming de la N roja.