La lista de las series más vistas de Netflix en lo que va de año: se cuelan 2 españolas

La plataforma de streaming Netflix se comprometió en 2023 a publicar dos veces al año sus datos de audiencia y hace dos semanas anunció los datos del primer semestre de 2024. Según este informe, en este periodo se vieron más de 94 mil millones de horas en Netflix, lo que para esta plataforma es un reflejo de “cuánto aman sus suscriptores sus historias y valoran su servicio”. Cuatro de estas ficciones más vistas en Netflix son series que proceden del Reino Unido: Engaños (Fool Me Once), Mi reno de peluche, The Gentlemen y One Day. En cuanto a las series españoles se han colado dos entre las quince más vistas: Berlín, el spinoff de La casa de papel y El caso Asunta. Una buena noticia para los creadores de estos dos series ya que esto demuestra que han contado con el respaldo de la audiencia a nivel mundial.

Las series más vistas del primer semestre de 2024 son las siguientes: Engaños (Fool Me Once), la temporada 3 de Los Bridgerton, Mi reno de peluche, Avatar: la leyenda de Aang, Griselda, American Nightmare, El problema de los tres cuerpos, Berlín temporada 1, las dos primeras temporadas de Los Bridgerton y El caso Asunta. La más vista fue Engaños, otra adaptación de una novela de Harlan Coben, con más de 107 millones de visualizaciones y la segunda la temporada 3 de la serie de época Los Bridgerton con más de 91 millones de visualizaciones. Las dos primeras temporadas de esta serie también se encuentran entre las más vistas.

Engaños, la serie más vista de Netflix

A nadie le ha sorprendido que la serie Engaños (Fool Me Once) se haya convertido en la serie más vista de Netflix este primer semestre de 2024. Una original ficción que se estrenó nada más comenzar el año el 1 de enero y es una adaptación de una de las novelas del conocido escritor Harlan Coben. Otra de las adaptaciones de otra de sus novelas, protagonizada por el actor español Mario Casas también obtuvo buenos datos de audiencia. Engaños es una serie de suspense y misterio repleta de esos giros de guion a los que nos tiene acostumbrados las novelas de Harlan Coben.

La segunda más vista ha sido la tercera temporada de Los Bridgerton, pero hay que tener en cuenta las dos primeras entregas también están entre las quince más vistas del primer semestre de 2024. Por lo tanto, si juntamos los datos de las tres temporadas de esta conocida serie de época se pondría por delante de la serie de suspense y misterio Engaños. La historia de amor entre Colin y Penelope se convirtió en la segunda serie más vista de la plataforma de streaming.

La sorpresa ha sido la serie del Reino Unido Mi reno de peluche que se ha posicionado en la tercera posición de este ranking convirtiéndose en una de las más vistas de este año. Esta serie cuenta la historia de un comediante cuya vida se convierte en un infierno cuando comienza a ser acosado por una mujer que conoce en el bar en el que trabaja. Este hombre se da cuenta de que la obsesión enfermiza de esta mujer puede destrozar la vida de ambos.

Las series españolas más vistas de Netflix

La serie Berlín se encuentra en la novena posición de este ranking de las más vistas en el primer semestre de 2024 en Netflix con nada más y nada menos que 48 millones de visualizaciones. Esta producción se ha visto sobre todo en España y Corea, pero también en países como Francia, Italia y Japón. Berlín es una precuela de La casa de papel protagonizada por el actor Pedro Alonso. Cuenta la historia de una banda de ladrones capitaneada por este personaje que se reúnen en París para robar 44 millones de euros en joyas en una noche.

También la serie El caso Asunta está en este listado de las más vistas de Netflix con más de 30 millones de visualizaciones. Cuenta la historia de los padres de Asunta, una niña de doce años que desapareció y luego apareció muerta y cómo la investigación empezó a sospechar de este matrimonio gallego. La serie está protagonizada por la actriz Candela Peña que da vida a Rosario Porto y el actor Tristán Ulloa que interpreta el papel de Alfonso Basterra.

En el listado también se pueden encontrar otras series españolas como Ni una más con más de 25 millones de visualizaciones y Entrevías cuya tercera temporada cuenta con casi 14 millones de visualizaciones. También en este listado de las más vistas de Netflix se pueden encontrar otras series españolas como Mano de hierro, la primera temporada de La casa de papel, la segunda temporada de Machos alfa, Entre tierras, la serie de Antena 3 que también se puede ver en Netflix, Clanes y la primera temporada de Entrevías.