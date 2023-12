La lista de películas favoritas del 2023 de Barack Obama: Las primeras las ha producido él mismo

El final del diciembre trae consigo habitualmente, un resumen de las sensaciones generales que nos han dejado los últimos 12 meses cinéfilos. Una vista atrás general que sirve para calibrar si este ha sido o no, un buen año. De esta forma, la mayoría de los medios apuntan y hablan de esas películas favoritas del 2023 que para algunos se manifiesta como una lista de mandamientos a cumplir antes de que termine este 2022. Sin embargo y más allá de los medios hay personalidades como el expresidente Barack Obama, el cual le ha pillado el gusto a esto de comunicar sus títulos favoritos.

El que dejase el cargo en 2017, se ha reconvertido en productor de cine, por lo que su pasión por los proyectos estadounidenses y extranjeros, recordemos que hace dos años incluyó la española El buen patrón, de Fernando León de Aranoa y Javier Bardem. Como era habitual siendo su opinión un reflejo de los fenómenos que en este 2023 se han producido en las salas, a Obama también le ha interesado “el efecto Barbenheimer”, aunque en su lista ha apostado por el biopic de Nolan y ha descartado la adaptación de la muñeca de Gerwig.

En la publicación de Twitter donde revelaba la lista hace algunas horas, Obama también mencionó y reconoció como un acto importante para la industria, las huelgas del WGA (Sindicato de Guionistas) y el SAG (Sindicato de actores) que cerraron Hollywood este año, lo que terminó que ambos colectivos recibiesen nuevos contratos y beneficios por parte de la Asociación de Productores y Exhibidores Cinematográficos. El que fuese el máximo mandatario de la nación ya expresó su apoyo a ambos gremios el pasado noviembre, asegurando que los actores y los escritores consiguieron llegar a acuerdos que “reconocen su valor y su trabajo”:

“A principios de este año, escritores y actores se declararon en huelga para abogar por mejores condiciones y protecciones laborales. Condujo a cambios importantes que transformarán la industria para mejor. Aquí hay algunas películas que reflejan su arduo trabajo durante el último año”.

Barack Obama agrupo sus películas favoritas del 2023 en tres destacadas historias; Rustin, el documental American Symphony y el filme de Julia Roberts, Dejar el mundo atrás. Estos tres proyectos han sido producidos bajo el amparo de Higher Ground Productions, la productora cinematográfica que fundó con su mujer, Michelle Obama en 2018. El expresidente reconoció en su mensaje que no podía ser “parcial” en la elección. Después, completo la lista con otros títulos como Oppenheimer, Anatomía de una caída o Vidas pasadas. Puedes consultar la lista completa en el tuit original que publicó hace algunas horas.

Earlier this year, writers and actors went on strike to advocate for better working conditions and protections. It led to important changes that will transform the industry for the better.

Here are some films that reflect their hard work over the last year — including some like… pic.twitter.com/TMH9LeQgsT

— Barack Obama (@BarackObama) December 27, 2023