Las lágrimas de Carmen Porter al leer la carta de la madre de una víctima de Adamuz: «Crónica de una muerte anunciada»

Carmen Porter se quebró en directo al escuchar el testimonio de la madre de Agustín, el camarero del tren Alvia que sobrevivió al accidente de Angrois en 2013 y que perdió la vida el pasado domingo en Adamuz. Durante el programa Horizonte, la presentadora no pudo contener la emoción mientras la mujer relataba una historia marcada por el sufrimiento y la impotencia, definiendo la muerte de su hijo como «algo que se veía venir».

La madre de Agustín, miedo constante

Según explicó, Agustín llevaba tiempo alertando en casa de las difíciles condiciones laborales a las que se enfrentaba en sus trayectos. Su madre recordó la angustia constante con la que vivía, pendiente de que su hijo la llamara para confirmar que había llegado sano y salvo al hotel tras cada servicio. Esa espera, confesó, se había convertido en una rutina cargada de miedo.

Uno de los recuerdos que más la persigue ocurrió tras un viaje a Pamplona. Al preguntarle por qué había llegado tan tarde, Agustín le respondió algo que nunca olvidará: «Da gracias de que hayamos llegado». Entre sollozos, explicó que el tren daba sacudidas tan bruscas que su hijo tuvo que sujetarse al horno de la cafetería para no caerse.

210.000 euros que no frenan el sufrimiento

La familia ha querido dar voz a las reiteradas quejas del tripulante, que denunciaba una y otra vez el estado de las vías y la inseguridad con la que trabajaban. Tras el accidente de Adamuz, el Gobierno anunció ayudas directas para los familiares de las víctimas por valor de 210.000 euros, según informó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, para la madre de Agustín ese dinero no compensa la pérdida ni calma la rabia.

«¿De qué me sirve una indemnización si a mi hijo no me lo devuelven?», expresó con dureza, cuestionando que esos fondos no se hubieran invertido antes en mejorar la infraestructura ferroviaria. En el mismo programa, la hermana de Agustín fue aún más contundente y adelantó que la familia no compartirá espacio con representantes institucionales en el funeral de Estado. «A mi hermano lo han matado», sentenció en directo.