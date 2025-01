Lady Gaga habla por primera vez del fracaso mundial de ‘Joker 2’

Fue con diferencia, el gran fracaso del cine en el 2024. Tras unas críticas voraces en el Festival de Cine de Venecia (certamen que ganó con su primer película), Joker: Folie à Deux tuvo todavía un desempeño peor en la cartelera, hasta el punto de ser retirada de las salas por Warner Bros. Con 200 millones de dólares de presupuesto, la secuela de Todd Phillips únicamente logró recaudar otros 200 millones para las arcas del estudio. Cifras que por supuesto, no evitan las pérdidas de la major, derivadas de una inversión promocional que seguramente sea de entorno a otros 150 millones de dólares de inversión. Con todo y pese a la defensa de la continuación a través de figuras de la talla de Quentin Tarantino, la actriz Lady Gaga ha hablado por primera vez de Joker 2, el cual es a todas luces, su mayor desastre comercial como actriz.

A menudo, el adagio de «segundas partes nunca fueron buenas» es un tanto exagerado. Sin embargo, ciertamente nos costaría mucho encontrar alguna dilogía en el que exista una diferencia tan abismal entre la obra original y su seguimiento narrativo. Recordemos que, aparte de llevarse el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, la primera Joker tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y terminó recaudando 1.078 millones de dólares. Convirtiéndose en su momento en el largometraje de calificación R más taquillero de la historia. De hecho, todavía a día de hoy es la película número 40 en la lista histórica de producciones del séptimo arte con mayores recaudaciones, obteniendo por el camino 11 nominaciones a los Oscar de 2019 y logrando la estatuilla dorada para Joaquin Phoenix . Por lo tanto, cuando Phillips le presentó la idea a la productora y la estrella protagonista se subió de nuevo al barco, la empresa dirigida por David Zaslav se frotó las manos y les ofreció a ambos un cheque en blanco. El fichaje de Lady Gaga para Joker 2 no hizo más que motivar esa expectación generalizada y finalmente, el equipo creativo lo convirtió todo en un musical que parecía querer pedir perdón constantemente por lo sucedido en su antecesora. Las pocas defensas de la secuela atribuían el efecto a una «incomprensión» por parte de los espectadores, pero ahora la cantante no ha querido esconderse tras el ego, explicando que a veces simplemente lo que haces no «conecta» con la audiencia.

Lady Gaga y ‘Joker 2’

A pesar de su evidente desconexión con el box office mundial, Lady Gaga apoya el trabajo realizado con Joker 2. La ganadora del Oscar a la Mejor canción por Shallow de Ha nacido una estrella y nominada a la Mejor actriz principal por la propia cinta de Bradley Cooper, comenzó su carrera delante de la cámara con un éxito mayúsculo y con cierta paciencia apareció posteriormente en La casa Gucci de Ridley Scott. Pero sin duda, ninguno de esos proyectos había alcanzado nunca el grado de interés masivo de su performance como Harley Quinn.

Los deseos de triunfar por parte de Gaga eran más que evidentes, sacando paralelamente un álbum de música complementario inspirado en su personaje. Desgraciadamente, ha aprendido bien pronto que debe aprender a convivir con que a las personas no les guste algunos de sus propuestas artísticas.

«A veces a la gente simplemente no le gustan algunas cosas. Es así de simple, comenzaba contándole la artista a la versión británica de la revista Elle. Seguidamente, terminó por resignarse en la realidad que todo actor o actriz debe vivir en algún momento: «Creo que para ser artista tienes que estar dispuesta a que la gente a veces no le guste algo. Sigues adelante incluso si algo no conecta de la manera que pretendías». Por el momento, Gaga no tiene ninguna otra película en camino y suponemos, que tardará un poco en querer regresar a la gran pantalla tras este tropiezo. Aunque lo cierto es que su interpretación fue de lo poco positivamente destacado por parte de la prensa internacional.

¿De qué trata ‘Joker: Folie à Deux’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Tras iniciar una revolución violenta en Gotham, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera del juicio por sus crímenes cometidos como el Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Fleck se encuentra de frente con el amor verdadero y con una pasión por la música que siempre formó parte de su interior».

Mas allá del protagonismo de Phoenix y de Lady Gaga, Joker 2 completó su reparto con Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawley, Bill Smitrovich, Jacob Lofland, Ken Leung y Zazie Beetz. La cinta está disponible en las plataformas de Max y Movistar +.