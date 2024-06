Jeremy Strong gana su primer Tony gracias a la obra ‘Un enemigo del pueblo’

Las aspiraciones interpretativas de Jeremy Strong no se van a quedar, ni mucho menos, en su papel de Kendall Roy. El actor de Succession acaba de ganar el prestigioso premio Tony gracias a la obra Un enemigo del pueblo, demostrando que también puede ser una estrella sobre el escenario, además de destacar en el celuloide y de convertirse en un icono de la pequeña pantalla.

En la pieza teatral Strong da vida al Doctor Thomas Stockmann, un hombre que descubre que hay un veneno en el suministro de agua de la ciudad. Sin embargo, su hermano (al que da vida Michael Imperioli) y el resto de la población le piden que guarde el secreto para no dañar la pujante economía local. Escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen y publicada en 1882, Un enemigo del pueblo ha sorprendido al público y a la crítica gracias a su paralelismo con algunos de los temas más recurrentes en la actualidad, como pueden ser las fake news o la contaminación del planeta frente a los intereses económicos. «Esta obra es un grito del corazón y la próxima rotación para enfrentar las difíciles verdades que nos acechan a todos en este momento. Ha sido un privilegio advertir y ofrecer esperanza al público», señalaba el actor en su discurso de agradecimiento.

Un enemigo del pueblo supone la primera victoria en los Tony para Jeremy Strong, quien ya ganó un Premio Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2022 por dar vida al hijo del patriarca tiránico Logan Roy. Succession terminó su cuarta temporada final el pasado 2023, entre vítores y honores haciendo historia nuevamente bajo el sello creativo de HBO. Por su versión de Stockmann, el de Boston fue igualmente nominado a los Outer Critics Circle y a los Drama League.

Jeremy Strong: un actor del método

El triunfador del galardón que honra los logros del teatro estadounidense como pequeños papeles secundarios, mientras seguía los pasos (literalmente) del actor Dustin Hoffman para conocer cómo el dos veces ganador del Oscar afrontaba el polémico sistema interpretativo del método. Anteriormente, Strong ya había dado muestras de esta preferencia en películas como El juicio de los 7 de Chicago y por supuesto, sobre las tablas tenía que sacar a relucir del mismo modo su pasión por captar una interpretación cercana al desgaste físico real.

Concretamente, el método salió a relucir justo en la escena donde la población comienza a tirarle cubos de hielo y agua helada al protagonista de forma furiosa, por haber dicho la verdad sobre la contaminación del agua. Por supuesto, el actor ya se dio un baño con agua helada todas las noches con la intención de prepararse para el papel. Un enemigo del pueblo no es por otra parte, su única participación en los escenarios. En 2008 debutó con A Man for All Seasons, demostrando ser un profesional polifacético que puede destacar en cualquier soporte.

Maestro de Trump en ‘The Apprentice’

Más allá de su presencia en Broadway, este año podremos ver a Jeremy Strong en The Apprentice. Drama biográfico estrenado en Cannes donde se pone en la piel de Roy Cohn, uno de los primeros socios y mentor de Donald Trump, interpretado en la cinta por Sebastian Stan. Sin todavía una fecha de estreno oficial, el filme canadiense del cineasta Ali Abbasi fue bastante controvertido en su recepción por parte de la crítica, a pesar de partir como una de las candidatas a la Palma de Oro.

A sus 45 años, Strong ha tardado bastante tiempo en alzarse con un reconocimiento mediático por parte del público, aunque en los últimos años ha escogido bastante acertadamente los proyectos en los que quería participar, siempre de la mano de grandes narradores como Kathryn Bigelow, Steven Spielberg, Ava DuVernay, Adam McKay, Aaron Sorkin, Steven Knight y Guy Ritchie. Con ello, poco a poco ha ido escalando dentro de la competitiva profesión con el handicap quizás de no tener el encanto de otros actores de su generación como pueden ser Oscar Isaac, Luke Evans o Anthony Mackie.

Al llevarse un Tony, el intérprete entra en la gran lista de actores del cine que se han llevado a casa el reconocido galardón. Nombres clave en la industria de la talla de Laurence Olivier, Audrey Hepburn o Hugh Jackman.

Además de Jeremy Strong, hubo otros grandes actores a los que se les otorgó la codiciada distinción, como Jonathan Groff (Llaman a la puerta) y protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe.