The Hollywood Reporter ha informado recientemente a unos rumores que informan sobre la posibilidad de que Jennifer Lawrence protagonice No hard feelings, una comedia escrita y dirigida por uno de los guionistas de la excelente sitcom, The office. El hombre detrás de alguno de los mejores capítulos de la serie es Gene Stupnitsky, quien ya dirigió Chicos buenos y se encargó de escribir comedias como Bad teacher o Año uno. Según los rumores que rodean al proyecto, parece que la historia tendrá un aire al éxito de los 80 de Tom Cruise, titulado Risky Business.

Por mucho que a los fans les interese un regreso de The Office, lo cierto es que su creador, el showrunner Greg Daniels lo descartó, aunque no para siempre: “No, pero no es imposible. No es imposible con seguridad. Me gustaría participar, y tengo otros dos programas. Estoy trabajando ahora mismo”. Sin esperanzas de tener un regreso cercano, sólo nos queda contentarnos con el talento de Stupnitsky, uno de los guionistas esenciales de la adaptación norteamericana.

Por su parte, después de una carrera llena de éxitos dramáticos, Jennifer Lawrence sorprendió recientemente a todos con el tráiler de No mires arriba, la comedia que coprotagoniza con Leonardo DiCaprio y que es una sátira sobre el calentamiento global. Lawrence no es ajena a la comedia, pues uno de las primeras películas que le lanzó al estrellato fue El lado bueno de las cosas. En su futuro más inmediato, la actriz tiene en mente Mob girl, su primer film junto al ganador del Oscar Paolo Sorrentino y una nueva apuesta con Adam McKay después de No mires arriba que lleva por nombre Bad Blood.

A pesar de su corta edad (cumplió 30 el pasado verano) Lawrence tiene un Oscar a Mejor Actriz y ha estado nominada en tres ocasiones más a la codiciada estatuilla. Los últimos años de su filmografía están siendo un tanto irregulares debido a historias como Madre!, Gorrión rojo o X-Men: Fénix Oscura, que no han gustado ni a la crítica ni al público. Por suerte, la agenda de la intérprete es prometedora y no sería de extrañar que volviese a la alfombra roja por todo lo alto, con alguno de sus futuros proyectos.