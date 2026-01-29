Jacob Elordi dedica su nominación al Oscar a este legendario actor: «Él me demostró que era posible»

La semana pasada, la alfombra roja compartió las nominaciones a las estatuillas doradas de Hollywood. Una edición que como viene siendo habitual, tuvo varias sorpresas entre las consideraciones a las candidaturas interpretativas. Sobre todo debido al éxito incontestable de Los pecadores, con sendas opciones de premio para Michael B. Jordan, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku. Otras nominaciones en cambio, como la de Jacob Elordi era mucho más esperada, llevando a que por primera vez el intérprete de ascendencia vasca opte a un premio Oscar al mejor actor. Reconocimiento que recientemente en una entrevista, ha querido dedicar a su mayor inspiración dentro de la profesión: Heath Ledger.

Nominado por su excepcional trabajo y caracterización como el monstruo de Frankenstein, el gran salto de Elordi en los Oscar 2026 llega sólo unos años después de convertirse en un ídolo de masas gracias a la serie Euphoria y varias comedias románticas para adolescentes. Sin embargo en su evolución como actor, también ha escogido varios proyectos independientes y perfiles autorales alejados de la comercialidad de Hollywood. Por eso, en 2023 se puso a las órdenes de Emerald Fennell en Saltburn y fue el Elvis de Sofia Coppola en Priscilla. En 2024, esa apetencia por el cine de autor no se desvaneció y formó parte del elenco de Oh, Canada de Paul Schrader.

Las generaciones de estrellas se van sucediendo y si anteriormente, los ídolos de las mismas eran gente como Marlon Brando, Meryl Streep o Robert De Niro, ahora perfiles como Elordi tienen figuras que no vemos tan alejadas en la historia del celuloide. Y una de ellas es por supuesto, la del genial y polifacético, Heath Ledger. Siendo el hombre que dio vida al inmortal Joker de El caballero oscuro y compatriota australiano, no nos extraña que el actor de Frankenstein haya querido acordarse de él cuando le han preguntado si alguna vez de pequeño se veía entre los futuros candidatos a ganar un Oscar.

Jacob Elordi: una nominación al Oscar dedicada a Ledger.

Frankenstein está nominada en nueve categoría de los Oscar 2026 y aunque no es favorita en las categorías reinas, sí que es uno de los títulos más aclamados y adorados por los fans.

Siendo entrevistado en The Jimmy Kimmel Live, Elordi recordó cómo su nominación al Oscar es ciertamente especial e ilusionante porque coincide con el aniversario del fallecimiento de Ledger:

«Se supone que debería decir que no significa nada y que el arte es subjetivo, pero realmente era un sueño para mí, sobre todo por Heath Ledger. Él me demostró que era posible. Recuerdo que, cuando empecé mi carrera, era un poco insoportable y pensaba ‘No va a suceder a los 28. Va a tardar mucho más’ (…) Quiero aprovechar esto para agradecerle a Heath Ledger por esa inspiración. Significa muchísimo para mí».

2026: un año clave para Elordi

La entrevista con Jimmy Kimmel era parte de su campaña para promocionar el estreno el próximo febrero de la Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell. La nueva adaptación de la novela de Emily Brontë que Elordi coprotagoniza junto a Margot Robbie se estrenará el próximo 13 de febrero.

Después a Elordi lo veremos en la tercera temporada de Euphoria y en lo nuevo de Ridley Scott, The Dog Stars.