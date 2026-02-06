Iker Jiménez impactado sobre lo que piensa su hija de Pedro Sánchez: «He alucinado»

'Horizonte'

Iker Jiménez.
Iker Jiménez.

El pasado jueves 5 de febrero, en el programa Horizonte, Iker Jiménez y su mujer, Carmen Porter, debatieron sobre la propuesta de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Los dos presentadores contaron lo que su hija de 14 años piensa al respecto, algo que dejó  «sorprendidísimos» a los comunicadores de Mediaset.

El pasado 3 de febrero, el presidente del Gobierno, anunció la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una medida que se incluye dentro de un paquete entre las que se encuentran la verificación de la edad o la trazabilidad del odio. Este fue uno de los temas principales que se debatieron en el programa de Cuatro Horizonte.

ker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte'.
ker Jiménez y Carmen Porter en ‘Horizonte’.

Los presentadores del espacio, Carmen Porter e Iker Jiménez contaron la respuesta que les había contado su hija de 14 años sobre este asunto. Le preguntábamos a Alma y me hace un informe que he alucinado», dijo el comunicador a lo que su mujer añadió: Tiene 14 años y están todos muy cabreados»

Según contaron los presentadores, tanto su hija, como sus amigos, opinan igual: «Aquí hay una cuestión de porqué la juventud no sé si está muy a favor de Pedro Sánchez o no, parecía que no. Esto es una corriente que hay que cortar. Me he quedado sorprendidísimo, pero sorprendidísimo».

Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Cuarto Milenio'.
Iker Jiménez y Carmen Porter.

«Nos decía que en las redes sociales que ella consume, siempre con nuestra supervisión, decía: En esto estamos todos los jóvenes de acuerdo. Pedro Sánchez lo corta porque como van en contra de él y la mayoría de la gente de mi edad quiere votar a Vox…», desveló Carmen Porter.

Lo que sorprende mayormente a Iker Jiménez es que «esto es muy atrás, es decir, estamos hablando de chavales y chavalas de 14 años, o sea, es mucho antes de empezar a votar». Lo que le hizo fue lanzar una reflexión a la mesa: «¿Es que alguien que sabe de esto está viendo un fenómeno y se corta o es porque hay que evitar a los críos todo esto?».

