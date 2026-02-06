Iker Jiménez impactado sobre lo que piensa su hija de Pedro Sánchez: «He alucinado»

El pasado jueves 5 de febrero, en el programa Horizonte, Iker Jiménez y su mujer, Carmen Porter, debatieron sobre la propuesta de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Los dos presentadores contaron lo que su hija de 14 años piensa al respecto, algo que dejó «sorprendidísimos» a los comunicadores de Mediaset.

El pasado 3 de febrero, el presidente del Gobierno, anunció la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una medida que se incluye dentro de un paquete entre las que se encuentran la verificación de la edad o la trazabilidad del odio. Este fue uno de los temas principales que se debatieron en el programa de Cuatro Horizonte.

Los presentadores del espacio, Carmen Porter e Iker Jiménez contaron la respuesta que les había contado su hija de 14 años sobre este asunto. Le preguntábamos a Alma y me hace un informe que he alucinado», dijo el comunicador a lo que su mujer añadió: Tiene 14 años y están todos muy cabreados»

Según contaron los presentadores, tanto su hija, como sus amigos, opinan igual: «Aquí hay una cuestión de porqué la juventud no sé si está muy a favor de Pedro Sánchez o no, parecía que no. Esto es una corriente que hay que cortar. Me he quedado sorprendidísimo, pero sorprendidísimo».

«Nos decía que en las redes sociales que ella consume, siempre con nuestra supervisión, decía: En esto estamos todos los jóvenes de acuerdo. Pedro Sánchez lo corta porque como van en contra de él y la mayoría de la gente de mi edad quiere votar a Vox…», desveló Carmen Porter.

Lo que sorprende mayormente a Iker Jiménez es que «esto es muy atrás, es decir, estamos hablando de chavales y chavalas de 14 años, o sea, es mucho antes de empezar a votar». Lo que le hizo fue lanzar una reflexión a la mesa: «¿Es que alguien que sabe de esto está viendo un fenómeno y se corta o es porque hay que evitar a los críos todo esto?».