Iker Jiménez habla sobre su nuevo desafío en Mediaset: «Vamos a darnos una paliza buena»

Iker Jiménez ha hablado públicamente, por primera vez, de su nueva y desafiante etapa laboral en Mediaset. Y es que, a partir de hoy, 26 de enero, su programa Horizonte pasará a emitirse de lunes a miércoles en el access prime time de Cuatro como los jueves en prime time (su horario habitual), tal y como informó el grupo audiovisual hace semanas. El comunicador es consciente del reto y ha dicho, en sus redes sociales, que esta nueva aventura «nace sobre todo del concepto de lealtad. No ha sido sencillo porque mi vida es feliz. No me hace falta meterme en camisa de once varas a diario. Para nada». De momento, la apuesta es durante un mes, en el que First Dates pasará a emitirse en Telecinco, manteniendo su cita con los espectadores en la franja de access prime time de lunes a miércoles. Por lo tanto, Jiménez y Carlos Sobera competirán directamente contra David Broncano (La Revuelta) y Pablo Motos (El hormiguero).

La confesión de Iker

En un vídeo para redes sociales, Iker Jiménez anuncia el estreno de Horizonte diario en Cuatro en una conversación junto a su mujer y compañera Carmen Porter. Ahí, el periodista dice que: «No saben en esta casa lo que hacen. ¿Aguantaremos el tirón fan un mes? (…) Vamos a darnos una paliza buena, pero todo por vosotros. Tú sabes que yo no quería…». Porter le contesta: «Lo sé, lo sé. Yo para eso soy más lanzada y enseguida digo sí a todo”. Ante esto Iker sentencia: «Yo no es que no sea lanzado, es que así vivo muy a gusto. Pero bueno, estamos viviendo un momento de transición y espero que nos acompañéis».

🔴 A partir del 26 de enero #Horizonte de lunes a jueves a las 21.40h en @cuatro pic.twitter.com/WuIaO2Asmo — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 17, 2026

Además, el presentador, en su newsletter, reflexiona sobre este nuevo cambio laboral: «La aventura del 26/1/26, es decir, el Horizonte diario, nace sobre todo del concepto de lealtad. No ha sido sencillo porque mi vida es feliz. No me hace falta meterme en camisa de once varas a diario. Para nada. Esta decisión no nace de deseos de acumulación de dinero, fama, influencia o prestigio sino por un sentimiento de lealtad».

“No llevaré cue como nunca he llevado. Nunca he leído nada en tele. Tampoco tendré guion. Como siempre. Lo siento por el gremio de guionistas. Les respeto mucho, pero conmigo trabajan poco. Cuando sean las 21:40 horas no sabré muy bien qué decir. Porque es el directo total. Sin nada preparado La mente hará clic. Yo delego en el clic”, confiesa el presentador del también programa de éxito Cuarto Milenio.

Un programa de éxito

El pulso permanente a la actualidad nacional e internacional, el análisis de los temas que más preocupan a los ciudadanos junto a un amplio plantel de colaboradores y expertos y el estilo directo, claro y cercano de Iker Jiménez y Carmen Porter han convertido a Horizonte en uno de los programas más emblemáticos de Cuatro, con un seguimiento cada vez mayor entre la audiencia.

Horizonte ha firmado en 2025 su mejor dato anual de espectadores (603.000) desde 2021 y se ha situado también como el programa con mejor share (9,1%) del año en Cuatro. El espacio ha logrado situarse cada año desde su estreno por encima de la media de la cadena, marcando en 2025 la mayor diferencia histórica: +3,2 puntos.

En su franja de emisión, se ha alzado en 2025 como tercera opción entre todas las cadenas, superando ampliamente a su directo competidor (4,7%). Ha logrado ser lo más visto en su horario de emisión en la noche de los jueves en siete ocasiones, incluyendo las cuatro últimas entregas del año emitidas el 27 de noviembre y el 4, 11 y 18 de diciembre.