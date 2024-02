‘Los hermanos Sun’: La serie de Netflix sobre las triadas chinas pero con un toque de humor

La mezcla de géneros, ya sea por tono o por las vicisitudes de la propia dirección artística de un proyecto, siempre para bien o para mal terminan sorprendiendo a los espectadores. Los ejemplos más claro que funcionaron terminaron siendo éxitos incontestables. ¿Ciencia ficción y artes marciales? Matrix. ¿Terror y thriller? Psicosis. ¿Western y aventura? El bueno, el feo y el malo. Unos antecedentes que demuestran que la creatividad es puro riesgo, pero por desgracia esta senda no suele ser demasiado transitada, sobre todo en una actualidad en la que la industria apuesta por proyectos en los el algoritmo reina con un absolutismo voraz. Menos mal que de vez en cuando, a Netflix le da por arriesgar trayendo a su catálogo series como Los hermanos Sun. Una ficción criminal con un toque de humor que le sienta de maravilla.

Vale, el riesgo que toma “la gran N roja” aquí no es como lo que hizo el pasado 2023, al fichar a Nicolas Winding Refn para que crease la miniserie Cowboy de Copenhague. Eso fue un experimento que seguramente, la empresa californiana no quiso promocionar demasiado. Pero Los hermanos Sun representa, del mismo modo, un soplo de aire fresco a los convencionalismos que la pequeña y la gran pantalla ha tenido siempre con el cine criminal asiático. Pero ¿de qué trata esta producción elogiada unánimemente por la crítica? Te lo contamos.

‘Los hermanos Sun’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Los hermanos Sun es la siguiente: “Bruce vive con su madre en la ciudad de Los Ángeles, en la que con una ajetreada vida, intenta estudiar medicina mientras compagina los estudios con su hobby más pasional, las clases de improvisación. Pero su vida, da un vuelco sideral al aparecer su hermano Charles al que no lo ve desde que eran adolescentes. El motivo de su llegada es defenderlos a los dos de los ataques peligrosos de la mafia taiwanesa”.

Y es que Bruce lo desconocía, pero su familia pertenece tradicionalmente a la organización de los Dragones de Jade. Una poderosa tríada que está siendo amenazada por un grupo rival. Esta situación de colocar a un personaje en un mundo que le es ajeno es muy propia de la comedia y por supuesto, llevará a que Bruce viva situaciones que escapan a su control, como traiciones, intentos de asesinato y secuestros. Aunque no nos engañemos con esta premisa llena de seriedad, Los hermanos Sun trata cada parte de sus tramas y sus subtramas desde una perspectiva cómica, la cual a menudo ahonda en lo absurdo.

El elenco lo forman en su mayoría, interpretes de origen o ascendencia asiática. Justin Chien, Highdee Kuajn, Sam Song Li, Madison Hu, Rodney To, Alice Hewkin, Jon Que Zhang y Kou Hsi-shun. Sin embargo el rostro más reconocible para el publico será el de la gran Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh: el rostro con Oscar para la serie

No es de extrañar que Netflix se haya querido apoyar en la figura de la malasia. Los hermanos Sun no es de primeras, una serie con un pronóstico de viralidad. No en lo referente a su calidad, pero todavía a día de hoy (por suerte cada vez menos), existen muchos prejuicios en torno a la ficción asiática o bueno, a la temática, pues en realidad esta es una producción estadounidense. Pero culturalmente en occidente, el cine asiático ha tenido un público de nicho. Situación que ha ido cambiando mucho con la irrupción de figuras como Lucy Liu o Michelle Yeoh, la primera mujer asiática en la historia que ha conseguido un Premio Oscar. Yeoh se alzó con la estatuilla el pasado año gracias a su papel protagonista en Todo a la vez en todas partes y ahora, es el rostro visible más reconocible de Los hermanos Sun. Una participación que desde luego, eleva la notoriedad de la serie para el gran público dentro de la plataforma.

Comenzó su carrera en el cine hongkonés, pero pronto dio el salto al cine internacional con El mañana nunca muere, la segunda cinta de James Bond que protagonizó Pierce Brosnan, décadas después se ha convertido en un rostro referencia en el cine hollywoodiense.

La intérprete encarna a la madre de los hermanos en la serie, como un personaje secundario con una gran presencia dentro de la trama.

Creada por Brad Falchuk, Byron Wu y Amy Wang, La primera temporada de Los hermanos Sun tiene 8 episodios ,con una duración aproximada de 55 minutos por capítulo. Algo que la convierte en la serie perfecta para un maratón este fin de semana.

Netflix no lo ha confirmado, pero a juzgar por cómo termina la serie, seguramente no tarde mucho en anunciarse la producción de segunda temporada.