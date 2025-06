‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’: Margot Robbie y Colin Farrell protagonizan lo nuevo de Kogonada

Por fin, tras casi un lustro desde el estreno de Despidiendo a Yang (2021), el cineasta Kogonada vuelve al terreno del largometraje con la que hasta este instante es su película más ambiciosa: Un gran viaje atrevido y maravilloso. Regresando al terreno de la ciencia ficción, Sony Pictures acaba de publicar el primer tráiler del nuevo trabajo del autor surcoreano. Y tras su visionado, podemos asegurar que seguirá manteniendo esa mirada nostálgica y tremendamente positiva sobre el desarrollo de la vida, apoyándose cómo no en sus dos estrellas principales; Margot Robbie y Colin Farrell.

Farrell ya trabajó con Kogonada en Despidiendo a Yang y ahora, la actriz australiana debuta a las órdenes de un realizador que se ha pasado los últimos años dirigiendo capítulos para Pachinko (2022) y Star Wars: The Acolyte (2024). En su por el momento corta carrera, el director comenzó realizando cortometrajes documentales que homenajeaban a algunos de sus autores favoritos. Desde Darren Aronofsky en Sounds of Aronofski (2012), pasando por Quentin Tarantino en Tarantino: From Below (2012) hasta a Alfred Hitchcock en Eyes of Hitchcock (2014). Tras esta serie de piezas reducidas, por fin dio el salto al campo del largometraje en 2017, estrenando Columbus. Un filme muy elogiado por la crítica que terminaría aupando su carrera como narrador hasta la participación en el Un Certain Regard de Cannes con su anterior obra. Kogonada pasa de A24 a Sony y con ello su distribución internacional crecerá en una apuesta que aterrizará en los cines españoles este mismo verano.

Un gran viaje atrevido y maravilloso será el primer trabajo del director que no contará con un guion original firmado por él mismo. En este caso tras la firma del libreto se encuentra Seth Reiss, responsable de El menú (2022) y de la miniserie de HBO Max, El régimen (2024). Aparte de los dos nominados al Oscar, el elenco cuenta con otros rostros conocidos de la industria. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Hamish Linklater (Misa de medianoche), Lily Rabe (American Horror Story), Billy Magnussen (El puente de los espías), Shelby Simmons (Stargirl), Jodie Turner-Smith (Sin remordimientos), Sarah Gadon (Enemy) y Brandon Perea (Nop) completan el resto del casting. La cinta se proyectará en las salas de nuestro país el próximo 19 de septiembre.

‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’

La sinopsis oficial de la cinta dice lo siguiente: «¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah (Robbie) y David (Farrell) son dos dolteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un giro inesperado del destino, se embarcan en una divertida, fantástica y emocionante aventura juntos donde reviven momentos importantes de sus respectivos pasados, revelando cómo llegaron a donde están ahora…y posiblemente teniendo la oportunidad de cambiar su futuro».

El reclamo principal de Un gran viaje atrevido y misterioso se encuentra sobre todo, en sus dos figuras principales. Robbie es ahora mismo la actriz más relevante de Hollywood. Protagonista de la taquillera Barbie (2023), a sus 34 años ya ha trabajado con cineastas del nivel de Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Damien Chazelle y Wes Anderson. Mezclando, los proyectos más personales con el cine de franquicias al encarnar con lucidez y talento a la antiheroína Harley Quinn en El Escuadrón Suicida (2021). Además, la estrella mantiene un importante papel de productora liderando su sello LuckyChap Entertainment y siendo la cabeza visible de la próxima adaptación al cine de Cumbres borrascosas, la reconocida novela de Emily Brontë.

Por su parte, el irlandés viene de obtener su primera y única nominación a las estatuillas doradas gracias a Almas en pena de Inisherin (2022). Pero al igual que Robbie ha tenido una reciente gran performance con El Pingüino (2024) y de protagonizar la aplaudida Sugar (2024) para Apple TV. Este año, al estreno de Un gran viaje atrevido y maravilloso le acompañará su primera colaboración a las órdenes del director Edward Berger (Cónclave), en el thriller psicológico The Ballad of a Small Player. Por último, en 2026 tiene programado compartir pantalla con Ben Stiller dentro del drama criminal, Belly of the Beast.

El reto de Kogonada

Tendremos que esperar todavía tres meses para averiguar si Kogonada logra proyectarnos otra carta vitalista sobre la existencia en el que parece su proyecto mas ambicioso y prometedor. ¿Conseguirá dar el salto definitivo al verdadero cine comercial? ¿Cómo se adaptará su modernismo minimalista al grueso de espectro de un público mucho más amplio?