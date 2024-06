Ganó 6 Oscars y la puedes ver en Prime Video: la película que atrapa a todos los amantes de la acción

Al igual que le sucede a la comedia romántica, el cine de acción siempre ha estado un tanto desacreditado de la línea cinematográfica más académica. A pesar de conseguir históricamente números inmejorables en la taquilla mundial, siempre se le ha considerado un género menor en contraste con los grandes melodramas y por consiguiente, rara vez se le ha correspondido en la alfombra roja. Sin embargo, existen valoradas excepciones que han puesto a prueba esa reticencia, bajo la incontestable evidencia de ser historias revolucionarias en lo técnico. El ejemplo perfecto lo encontramos en Prime Video, gracias a la película que atrapa a todos los amantes de la acción.

Se estrenó hace casi una década, pero dejo huella a su paso por los cines y por supuesto en la 88ª edición de los Oscar. Hablamos cómo no de Mad Max: Fury Road, el reboot/continuación de la saga postapocalíptica que Mel Gibson protagonizó a finales de los 70. El filme, no se llevó las grandes estatuillas de la noche, pero en términos cuantitativos arrasó frente a la competencia. La cinta dirigida por George Miller se llevó a casa seis Oscar, mientras que El renacido reunió tres galardones y Spotlight, dos premios (entre ellos el de Mejor película). Mad Max: Fury Road puede estar considerada como la ganadora técnica de su ceremonia, siendo reconocida con los premios a Mejor montaje, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y mejores efectos sonoros. Pero ¿qué es lo que la convierte en la película perfecta para los amantes de la acción?

La película para los amantes de la acción

A diferencia de otras películas del género, Mad Max Fury: Road es una vorágine de secuencias adrenalínicas en el que las persecuciones, disparos y explosiones están supeditadas al sentido narrativo de la historia. El guion de la trama es mínimo…¿pero acaso no son siempre simples los largometrajes que perduran en el imaginario? Tiburón, Star Wars, Indiana Jones…todas ellas condensan líneas argumentales simples y al contrario de lo que pudiese parecer, articulan relatos que consiguen que el espectador no quite los ojos de la pantalla.

La sinopsis oficial de Mad Max: Fury Road es la siguiente: «Perseguido por su turbulento pasado, Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo. Pero inesperadamente, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto de un War Rig conducido por una Emperatriz de élite. Furiosa. Juntos, escapan de la Ciudadela tiranizada por Importan Joe, al que han arrebatado algo irremplazable. Enfurecido, este Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas, persiguiendo implacablemente a los rebeldes en una guerra por la carretera a altas revoluciones». Para el regreso a las tierras del yermo, el cineasta australiano configuró un casting memorable incluyendo a sus dos principales estrellas protagonistas: Tom Hardy y Charlize Theron. El británico y la sudafricana muestran una gran complicidad en pantalla aunque de los grandes roces que tuvieron en el set. Por suerte, el mal rollo entre ellos parece olvidado. Nicholas Hoult, Zöe Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones, Riley Keough, Angus Sampson y Hugh Keays-Byrne.

Esta cinta ideal para los amantes de la acción es en realidad la cuarta entrega de la saga, la cual estrenó su anterior historia en 1985, con Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno. Tanto esta como las dos anteriores (Mad Max.Salvajes de autopista y Mad Max 2. El guerrero de la carretera) están disponibles en Max. Mad Max: Fury Road se encuentra también en la plataforma propiedad de Warner Bros. Discovery, en Prime Video, Movistar + y Netflix.

‘Furiosa’: ¿El fin de la saga?

Ha tenido que pasar casi una década para poder ver en la gran pantalla el arco completo de Furiosa. Desgraciadamente, el estreno de la precuela/spin-off protagonizado por Anya Taylor-Joy sólo le ha traído pérdidas económicas a Warner. Un presupuesto elevado de 168 millones de dólares que no ha logrado tener beneficios, incluso con grandes criticas tras su preestreno en el Festival de Cine de Cannes.

Unos resultados negativos para los amantes de la acción, ya que provocarán el fin de más películas del universo, dejándonos sin poder ver otra precuela de Fury Road, esta vez con Max Rockatansky recuperando el protagonismo de la propiedad intelectual.