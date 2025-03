Ganó 5 premios Oscar y puedes verla gratis sólo durante esta semana: es la mejor película de los 90

Con todavía la resaca de los Premios Oscar 2025, los cinéfilos de medio mundo siguen debatiendo las injusticias y los desacuerdos de un año donde en realidad, se han dado más errores en las ausencias de las nominaciones que que en la propia condecoración de las estatuillas doradas. Ahí está por ejemplo, la falta de reconocimiento para Rivales o Civil War. Aprovechando dicha cercanía con la ceremonia, los diferentes servicios de streaming han configurado sus catálogos con un gran grupo de producciones históricas dentro de los galardones académicos. Y es precisamente bajo esa índole, donde nuestra recomendación de hoy supone una oportunidad única de disfrutar de una película con cinco Oscar completamente gratis y por tiempo limitado.

No hablamos de una obra cualquiera, pues para muchos se trata de una de las mejores cintas de los 90 y en definitiva, del terror psicológico que cambió por completo el género. Sí, nos referimos a El silencio de los corderos. El largometraje maestro dirigido por Jonathan Demme que adapta la novela homónima de Thomas Harris marcó, el inicio de una década fantástica para el celuloide y sobre todo, para el thriller. Los últimos años del siglo XX, nos brindaron apuestas como Seven, Las dos caras de la verdad, El talento de Mr. Ripley o Fargo. Películas fascinantes que quizás no alcanzaron el nivel de atmosférico ni tuvieron la cantidad de recursos narrativos y visuales de la gran predecesora de esta época, pero que radiografiaron muy bien la escena de un cine cambiante, que apostaba por tener constantemente enganchado al público.

La constante mirada masculina sobre la protagonista y la referencia interpretativa tanto de Anthony Hopkins y Jodie Foster, convierten a El silencio de los corderos en una narración inmortal, que con más de 30 años a sus espaldas se sigue manteniendo como un mito del séptimo arte.

¿De qué trata ‘El silencio de los corderos’?

La sinopsis oficial de El silencio de los corderos es la siguiente: «El FBI busca a’Buffalo Bill’, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford. Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando».

Aparte de los rostros más reconocibles del relato, el filme cuenta en su reparto un casting donde encontramos a Scott Glenn (Training Day), Ted Levine (Shutter Island), Anthony Heald (El cliente), Diane Baker (La red), Brooke Smith (Anatomía de Grey) y Tracey Walter (Batman), entre otros.

Brilló en los premios Oscar 1992

Como ya hemos señalado, El silencio de los corderos se llevó cinco premios Oscar en una 64.ª edición marcada por la débil competencia de proyectos como El príncipe de las mareas, Bugsy, J.F.K.: Caso abierto y La bella y la bestia. De hecho, cuesta imaginarse a alguna de ellas arrebatándole los grandes premios a una cinta que además del beneplácito de la crítica profesional, logró atraer a un gran número de espectadores a las salas de cine de medio mundo. El trabajo de Demme recaudó 272 millones de dólares a partir de un presupuesto de 19 millones y años después, todavía se dan narrativas que intenta imitar su modelo y su tono.

Por supuesto, como en cualquier fenómeno de esta índole, los años posteriores tuvimos varias replicas de cine de explotación, replicando el modelo e incluso en 2024 llegamos a encontrar ejemplos como Longlegs, con una clara herencia en su planteamiento inicial. Es más, la propia trama terminaría convirtiéndose toda una saga de adaptaciones en torno al icónico asesino al que encarna Hopkins. Desde la secuela Hannibal, pasando por la precuela de El dragón rojo, hasta el nacimiento del personaje con Hannibal: El origen del mal. No obstante, un lustro antes Michael Mann ya adaptó ‘El dragón rojo’ con Hunter y Brian Cox en el papel de Lecter. En la pequeña pantalla, también se dio una celebrada serie titulada Hannibal y una secuela llamada Clarice, centrándose en el personaje de Foster.

El silencio de los corderos se llevó los premios Oscar de mejor película, dirección, actriz principal (Foster), actor principal (Hopkins) y guion adaptado (Ted Tally).

¿Dónde está disponible?

Bajo suscripción, El silencio de los corderos está disponible en Filmin y Movistar +. Sin embargo, ahora mismo se encuentra completamente gratis en la plataforma de RTVE Play. Eso sí, abandonará la plataforma pública el próximo día 8 de marzo.