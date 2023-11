El final de ‘El asesino’ explicado: ¿Qué le ocurre al protagonista de la última película de David Fincher?

La nueva película de David Fincher, El asesino, se estrenó el pasado fin de semana en Netflix. Como era de esperar, su debut ha cumplido las expectativas y rápidamente se ha posicionado en la cima del Top 10 de contenido más visto. Una situación que no sorprende a nadie, debido en parte a la fama del cineasta y al gran trabajo de su actor protagonista, Michael Fassbender. El filme cuenta la historia de un asesino meticuloso que comienza una caza para encontrar y eliminar a los responsables que atacaron a su novia, después de que su último encargo salga fatídicamente mal. La crítica y el público han respondido positivamente a este filme criminal, sin embargo, el final de El asesino puede no estar del todo claro para muchos.

A pesar de contar con una voz en off predominante del protagonista, El asesino no pasa ni mucho menos, por ser una cinta excesivamente explicativa. Lo que ha llevado a muchos a preguntarse cuál es el punto final en el que se encuentra el protagonista al final de su historia, ni por qué actúa de ese modo justo cuando lo tenía todo de cara para culminar su venganza.

(A continuación, se revelan spoilers de El asesino)

Final de ‘El asesino’: ¿Por qué perdona a su última víctima?

Después de descubrir que enviaron a dos asesinos a su casa y que casi terminan matando a su novia, el personaje interpretado por Fasssbender viaja a Luisiana para que Hodges (Charles Parnell) le revele el nombre de los dos sicarios. Hodges termina siendo asesinado, sin decir nada, pero finalmente la secretaria Dolores (Kerry O’Malley) le revela los nombres a cambio de que su asesinato parezca un accidente.

Identificados sus objetivos, el asesino comienza su cacería eliminando a El Bruto (Sala Baker) en Florida y a La Experta (Tilda Swinton) en Nueva York. Por último, queda laguinda del pastel con el cliente (Arliss Howard), el multimillonario ClayBourne. Él fue quien ordeno el trabajo original y que luego, aceptó la oferta de que se “limpiase el estropicio” generado por el error en el disparo del encargo inicial. Pero entonces ¿por qué termina perdonándole la vida?

Según el explicó el propio Fincher a GQ, el cliente en realidad no representa una amenaza para El asesino dado que no sabía donde vivía, a diferencia de todos los demás a los que mató en el transcurso de la historia: “Cuando finalmente se encuentra con Claybourne, aunque este tipo probablemente está involucrado en ocho o diez cosas increíblemente nefastas, no es el titiritero, simplemente lo estás financiando”. Así que le perdona la vida con la amenaza de que no se vuelva a encontrar con él, porque entonces lo matará sin dudarlo.

Por último en el epílogo, la voz en off vuelve a cobrar presencia repitiendo el mantra sociológico del principio del filme ya desde su hogar en la República Dominicana, pero con un cambio trascendental. Al inicio dice no ser como la mayoría, mientras que aquí, después de un temblor de ojo, a punta a que ya forma parte de la masa social. Nadie puede estar a salvo, ni quiera él, por mucho que se encuentre en un paraíso. El asesino está disponible en Netflix desde el pasado 10 de noviembre