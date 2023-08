‘The Killer’: Nueva imagen de Michael Fassbender como el asesino de la nueva película de David Fincher

The Killer es una de las películas más esperadas de este 2023, a pesar de que otros proyectos de demostrada rentabilidad como Barbie u Oppenheimer hayan sonado mucho más comercialmente. Y es que la relevancia de este filme no reside tanto en la marca que hay detrás del proyecto como es el caso de la muñeca de Mattel, sino en el hombre que se sienta en la silla de director: David Fincher. El valorado cineasta regresa con un thriller que adapta el cómic homónimo de Dark Phoenix, publicado en 2019. Un regreso esperado que se posiciona todavía más como un potentísimo estreno al estar protagonizada por Michael Fassbender. Todavía sin tráiler oficial, Netflix nos ha querido contentar con una nueva imagen de un amenazante Fassbender.

New look at Michael Fassbender in David Fincher’s ‘THE KILLER’.

Releasing November 10 on Netflix. pic.twitter.com/fGDArE5xqE

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 15, 2023