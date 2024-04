Federico Jiménez Losantos en TVE: «El ambiente lo ha polarizado siempre el Partido Socialista»

En Primicia, el programa de entrevistas de La 2 de TVE conducido por Lara Siscar, regresó el jueves 25 de abril con el periodista Federico Jiménez Losantos como invitado y absoluto protagonista. Ha sido profesor de instituto, poeta, columnista de opinión, tertuliano en televisión y estrella de la radio matinal. No tiene miedo a nadie y no causa indiferencia: su estilo vehemente, radical y directo le ha ganado admiradores y enemigos a partes iguales. La entrevista fue amplia y rápida. El locutor y director de esRadio, fiel a su estilo, no se mordió la lengua. Se definió como «un intelectual que utiliza los medios para transmitir sus ideas» y atacó a propios y extraños. Eso sí, en cuanto a la crispación política actual, Jiménez Losantos tiene muy claro que: «El ambiente lo ha polarizado siempre el Partido Socialista». Pero, al final, él tiene clara su misión: «Decir la verdad para que haya libertad».

Hijo de un zapatero y una maestra republicana, y criado en un humilde pueblo de montaña en Teruel, Federico Jiménez Losantos ha pasado por todo. En su juventud fue marxista en una comuna de Barcelona, víctima de un atentado terrorista, profesor de instituto, poeta, columnista de opinión, tertuliano en televisión y estrella de la radio matinal, primero en la COPE y luego en su propia cadena, esRadio.

En el episodio se repasó su vida, le vimos en su pueblo, habló de todo y escuchamos el análisis que hacen de él personalidades como Luis Herrero, Albert Boadella, Alaska, Cayetana Álvarez de Toledo o Andrés Trapiello.

La entrevista empezó con un programa en directo de Losantos en Valencia, rodeado de fans incondicionales. Luego se introdujeron diferentes cortes del periodista en sus intervenciones en la radio y la televisión (con sus ataques y chistes a los políticos) y algunos testimonios como el de Cayetana Álvarez de Toledo, que lo definió como una persona «ferozmente libre», o su colaboradora Alaska, que se refirió a su jefe como «una bestia de la comunicación».

Motes, poder y rebeldía

La entrevista arrancó con Lara Siscar entrando en el estudio de esRadio, justo después de que terminase uno de los programas de Jiménez Losantos. El locutor confesó que ya no se pone «nervioso» cada vez que se pone frente al micrófono porque él ya ha «sobrevivido a atentados, incendios, exilios…». El periodista, tiene claro que «para decir lo que yo quiera he tenido que fundar mi radio». Él tiene claro que quiere ser libre y que una vida en la que se ha de guardar todo lo que uno lleva dentro «no merece la pena» ¿Pero qué pasa cuando sus comentarios le han llevado a los juzgados? El presentador también respondió tranquilo: «Yo he perdido pocas veces porque ya me sé el truco de los juzgados: has de hacerle creer al juez que tú eres una babosa y él es Dios. Desde que aprendí eso, no pierdo ningún juicio».

La entrevista, aunque larga (una hora) fue muy rápida. Siscar le preguntó a Losantos por los famosos motes que pone y él respondió sin cortapisas: «Nosotros siempre tenemos que tener un listón de agresividad más alto que el que tiene el ciudadano común. El mote, digamos, es la mejor manera de caricaturizar a un poder con el que no puedes y la gente se identifica con el que se enfrenta al poder. Un medio de comunicación de opinión está para denunciar lo que está mal, no para darle un masaje al poder». Define sus apodos como un acto de «defensa propia». Cuando Lara Ciscar le preguntó si no teme «el efecto» que sus reflexiones “puedan provocar en sus oyente” y si eso puede crear crispación y falta de respeto a las figuras institucionales, Losantos fue tajante: «Si te refieres a los presidentes que venden España, espero que les pierdan el respeto por completo. Por supuesto, por eso lo digo. O sea, respeto al que merece respeto. Yo no digo que disparen a los socialistas».

Le acusan de crear crispación pero él tiene otra teoría: “El ambiente lo ha polarizado siempre el Partido Socialista. A los tontos de la derecha, que es muy tonta, siempre los pillan. La derecha son como niños de Primera Comunión, no se enteran de nada”.

De la enfermedad a un secuestro

Tras estas palabras, la entrevista viajó en el tiempo, a la infancia del protagonista en un pueblo de Teruel . «Siempre fui muy frágil y a los siete años tuve tuberculosos y no me morí de milagro”. Tras su enfermedad, las becas le permitieron prosperar en los estudios. «Mi padre muere cuando yo era muy joven y prácticamente mi padre es Labordeta», afirmó. El famoso cantautor fue su profesor, y esto es lo que aprendió con él: «Las cosas al alumno le gustan si a ti te gustan. Tienes que seducir sin engañar».

Luego, Jiménez Losantos se hizo comunista, vivió en una comuna y estudió para ser psicoanalista pero lo dejó porque no quería hacer terapia. Escribió en El País contra la política lingüística de Jordi Pujol y esto le puso en la diana de Terra Lliure, que lo secuestró y le pegó un tiro en una pierna. Físicamente se restableció relativamente rápido, pero el «estrés postraumático» le duró años. Y de nuevo, admite arrepentirse de no haber ido a terapia para superar ese suceso.

«Prefiero liarme a tiros a que me secuestren»

Admite, Jiménez Losantos, que le «encanta» la crónica rosa, que le divierte mucho desde que empezó a escribir en Diario 16, después de diez años ejerciendo como profesor de literatura. De ahí, de hacer columnas, pasó a La Cope («Era el balcón de la derecha») y fue en esa época cuando estuvo en las listas de objetivos de ETA, momento en el que solicitó al Gobierno contar con licencia de armas. «Yo había pedido licencia de armas, y no me la quería dar el Gobierno. Y el día en que vuelan a Aznar, me llama Belloch, que era el ministro de Interior y de Justicia, para decirme que ya tengo licencia de armas. Por supuesto, yo ya me había hecho ya con un arma por mi cuenta. Yo, después del secuestro, lo único que lamenté es no ir armado. A mí, que me maten, bah. He vivido mucho y he dado mucha murga y he hecho lo que me da la gana. Pero que me secuestren, no. Eso no. Prefiero liarme a tiros, que me maten, antes que el secuestro. Por eso quería la licencia. Si vas armado, te tienen que matar, no te pueden secuestrar. Yo siempre he tenido mi esculta particular. No me fío del Ministerio del Interior. Para algo tienen que servir los sueldos buenos de la COPE». Y como conclusiones, Losantos dijo sentirse «libre», que no tiene amigos políticos, que todos le han decepcionado, sean del partido que sea.

Así es ‘En Primicia’

En Primicia es un programa de La 2 de TVE que arrancó hace un par de semanas. En esta docuserie, Lara Siscar entrevista en profundidad a trece de los periodistas más relevantes y singulares de España. Con ellos viaja al lugar de un hecho impactante del que fueron testigos, recuerdan sus orígenes, se encuentran con amigos y compañeros, y narran la intrahistoria de las grandes noticias que todos tenemos en el recuerdo.

Los periodistas retratados han hecho sus carreras en una gran diversidad de medios (radio, prensa, televisión) y de géneros: entrevistadores, columnistas, investigadores, reporteros, locutores, tertulianos, directores de periódico, comentaristas de deportes y fotorreporteros. En esta temporada se podrá conocer a fondo a Raúl del Pozo, Rosa Montero, Manuel Jabois, Pepa Bueno, Federico Jiménez Losantos, Miguel Ángel Aguilar, Rosa María Calaf, Alfredo Relaño, Olga Viza, José Gabriel Mujika, Gervasio Sánchez, Nativel Preciado y Jesús Maraña. Además de ellos, participan decenas de políticos, artistas, escritores, deportistas y otros conocidos periodistas para completar el retrato de cada uno de los protagonistas de En Primicia.