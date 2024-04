Federico J. Losantos: «Sánchez es un psicópata del poder y Pumpido, el gran traidor»

«Puigdemont no manda; el proceso lo dirige Otegi», nos cuenta Federico Jiménez Losantos. Asegura que «es la ETA quien tiene la idea estratégica de cómo acabar con España. Ellos saben lo que quieren y tienen cabeza para hacerlo». Y en ello están. «Pedirán el referéndum a la vez que Cataluña», explica Jiménez Losantos, sobre los planes independentistas, en los que profundiza en el libro El camino hacia la dictadura de Sánchez, que acaba de editar Espasa.

Pasamos la mañana del lunes con él, a partir de las doce, justo después de su programa. Es el comunicador más influyente de la derecha española, comunicador con mayúsculas, de los que informan, opinan, transmiten, le aprietan a uno la mandíbula, le fruncen el entrecejo y le sueltan carcajadas varias, hasta el punto de que usted le escucha y nota cómo la razón y los sentimientos se remueven a favor o en contra, eso ya dependerá de usted, sus convicciones y consideraciones.

Nieto de maestros, madre maestra, padre zapatero y alcalde de Orihuela del Tremedal (Teruel), su pueblo. Estudió gracias a las becas que su mente lúcida le procuraron, la primera con diez años. Y de ahí hasta la universidad. Era un alumno brillante. Luchó contra el franquismo, fue un comunista ferviente y lo abandonó cuando descubrió la auténtica esencia de este movimiento sociopolítico y económico, y sus líderes (con lecturas de Solzhenitsyn y viaje a China incluido). Epifanía reveladora. «Para mi generación el comunismo fue una religión de sustitución», explica. Hoy lucha contra él. Si quiere saber por qué, sus experiencias de desengaño con un análisis docto sobre los principios y realidades que lo rigen, lo tiene fácil y con todo detalle en su libro Memoria del comunismo. De Lenin a Podemos. Lo ha dicho en varias ocasiones: «El comunismo es la mayor máquina de matar que ha conocido la historia. Y sigue vivo». Y, además, continúa convenciendo porque, como nos cuenta, el comunismo de este momento se basa en sentimientos: «No es la lucha de clases ni liberar al proletariado. Hay grupos, cualquier minoría que se siente con derecho de pasar la factura a España. No hay que sentir. Hay que pensar lo que sientes porque muchas veces lo que sientes es un error».

Lo suyo como estrella de la radio fue fruto de la casualidad. En más de una ocasión ha confesado que no se lo planteaba. Ocurrió en 1998, tras la muerte de Antonio Herrero. Luis Herrero se ocupó del programa La Mañana y Federico de La Linterna. Desde ese momento, sus incondicionales fueron en aumento, primero en la Cope y, desde septiembre de 2009, en esRadio, la cadena que fundó él. Además, es autor prolífico de libros y artículos.

Casi 800.000 oyentes le siguen en directo cada mañana a partir de las seis de la mañana informando y comentando todos los acontecimientos de actualidad. Madruga más de lo que se considera madrugar, riguroso directo, siesta sin reloj y vuelta a trabajar. Hombre de dormir poco. «Ya dormiré cuando me muera», dice entre risas cuando despide esta entrevista en la que, como era de esperar, ha hablado claro y ha regalado tantos titulares que les confieso que resulta difícil elegir uno.

Para él, «Sánchez es un gobernante latinoamericano del cártel de Puebla; un gobernante del tercer mundo; un psicópata, sin límites». Está convencido de que «se quiere perpetuar en el poder; la prueba son los negocios de Begoña», argumenta. «Sánchez ha seguido el camino de una dictadura bolivariana», lo cuenta en la entrevista y se lee con claridad en su libro anteriormente mencionada El camino hacia la dictadura de Sánchez, una recopilación de artículos desde 2017, precedidos de un prólogo/análisis de cómo hemos llegado hasta aquí, que edita Espasa. Le adelanto que ya se veía. Y él lo contaba. El panorama le tenía convencido de que íbamos a Caracas de cabeza, por eso se puso con el libro. Su sorpresa —agradable, muy agradable—, la reacción de los jueces y fiscales, vestidos con sus togas en la puerta de sus tribunales y fiscalías, ante el acuerdo del Gobierno con Junts el pasado 9 de noviembre de 2023.

Antes estuvo el Pacto del Tinell, allá por diciembre de 2003; un acuerdo que selló un tripartito, a Maragall en el poder y, según nos cuenta, el acuerdo de expulsar a la derecha del poder. «En 2004 Mayor Oreja me dijo que lo que quería el PSOE era meter a la ETA en el sistema y sacar a la derecha. Y en eso estamos. La izquierda, incluyendo a los asesinos, tienen derecho a todo; la derecha a nada», reflexiona.

«Todo lo que ha hecho Sánchez en Cataluña, sin excepción, es ilegal», analiza. Y, respecto a Cataluña, asegura que el PSOE ha sido más nacionalista que los nacionalistas. Ve claro el proceso de demolición continuo que se ha sufrido en el País Vasco y en Cataluña y considera que el PSOE ha sido siempre el colaborador: «El problema, dice, es que el procés de Cataluña se ha convertido en el proceso de toda España; lo malo es que el golpe lo encabeza Sánchez».

Señala a Conde Pumpido como otro de los grandes problemas de este país: «Sánchez es un psicópata del poder; Pumpido es el gran traidor». De hecho, de él asevera que es «la mayor lacra de este país; tiene la idea de que el derecho está para utilizarlo, no para respetarlo». Un Pumpido que «sin querer explica la corrupción de la Justicia» (nos lo cuenta en un artículo de 2021 que tiene en el libro) y «que pasa el rodillo sobre la democracia», al que está convencido de que le depara la Presidencia del Consejo de Estado tras su jubilación. ¿Y Carmen Calvo? «Sánchez le pedirá que se ponga mala». Pese a todo ello, no lo considera «más que un fiscalito de los de Hugo Chávez».

Está convencido de que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno a la iniciativa de independencia que tramita el Parlamento de Cataluña es una farsa orquestada por Pumpido.

Respecto a nuestras fronteras, su desprotección, la indefensión de la Guardia Civil, su relegación en competencias que le corresponden y los 10.000 soldados que esta Semana Santa se instalaron en aguas territoriales españolas para realizar operaciones militares, responde sin titubeos: «Hubo una época en que Marruecos era un protectorado español; ahora, con Sánchez, España es un protectorado marroquí». Imagina lo que se celaba en los móviles de Pedro Sánchez y su esposa Begoña. «Habría cosas particulares y de dinero», indica.

En cuanto al poder del narco en España, Federico Jiménez Losantos alerta que, como ha indicado en diferentes ocasiones, es creciente y que empieza en la Justicia con Baltasar Garzón a través de su pareja Dolores Delgado.

Señala también al ministro del Interior, Grande-Marlaska: «Ha desarmado a la Policía y Guardia Civil donde más armada tiene que estar: en las fronteras».

Lo que más le preocupa es que entremos en el camino de los referéndums. Tiene claro que hay cosas que no se deben votar: «España no se vota; la democracia no se vota; la monarquía no se vota». Y por si anda usted pensando en la posibilidad de la república, aclara que «las repúblicas nos han llevado siempre a una guerra civil». Ante el supuesto de que Cataluña y País Vasco entraran en un proceso de separación, tiene claro que la nación española debe mantenerse como está: «Vale más una España troceada que no una España enarbolada. Yo no soy multinacional; soy español».

Mira al Gobierno y ve «basura», ministros que no saben hablar, «estamos en manos de analfabetos satisfechos», asegura. Repasando los ceses alrededor del presidente del Gobierno, dice que han ocurrido porque «Sánchez es un caníbal. Se cargó a Iván Redondo, Carmen Calvo y Ábalos porque le gusta matar a los suyos».

Pone el foco también en la derecha: «Salvo en la isla de Madrid, no ha habido en España un discurso alternativo en la derecha a la izquierda». Cuenta qué ocurrió en su relación con Santiago Abascal y Vox y mirando lo que es hoy, reconoce que «de los que conocía de Vox sólo queda Abascal, y no lo conozco. A Espinosa de los Monteros lo echaron a empujones de Vox. Me lo contó». Explica el panorama de una derecha dividida, «sin oposición, con el 90% de los periodistas de izquierdas y con una derecha a la que, por alguna razón, los que le llevan la información suelen ser de izquierdas».

Sobre RTVE y sus recientes destituciones y nombramientos como consecuencia del fichaje de Broncano, afirma que «televisión espantosa» no tiene solución, es un sitio corrupto hasta el tuétano en el que mandan las productoras. Es la corrupción de los medios y recuerda una frase de Castillón: «Nunca se han vendido tan pocos periódicos; nunca se han vendido tantos periodistas». En este sentido, destaca que «Broncano es el personaje que representa uno de los casos de corrupción más criminal que conozco». Cree que Broncano es un sicario, el típico progre: «Es un virus letal».

El libro se lo dedica «a la Resistencia española y al Gobierno de Javier Milei, símbolo de la resistencia liberal universal». Oteando España, confiesa no ver un Milei. Tampoco ve a España preparada para un Milei. En este sentido, resalta que «Milei sólo se explica por la desesperación de dos generaciones de argentinos».

De momento, les dejamos con sus reflexiones irónicas y sagaces; críticas, a veces directas, otras tantas directísimas. Ya lo advierte: «Si no quieren que diga algo que no me lo cuenten». Si sabe algo, lo dirá. Es su honor y su libertad, la verdad.