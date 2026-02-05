Fecha confirmada: el nuevo canal de televisión que llega a España que van a adorar los fans de ‘Yellowstone’

Si eres uno de los amantes de los western clásicos y modernos como Yellowstone te vamos a dar una buena noticia: AMC Networks lanzará el canal de televisión AMC Western, el único canal premium en España que estará dedicado íntegramente a este conocido género. Este nuevo canal se estrenará el martes próximo 10 de febrero coincidiendo con el mes de nacimiento del director John Ford. El nuevo canal AMC Western ha incluido en su programación las películas de directores como John Ford, Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah o Sergio Leone y de conocidos actores como John Wayne, Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Henry Fonda, Joan Crawford, Robert Redford o Paul Newman, entre muchos otros. El canal temático AMC Networks se puede convertir en el preferido para los que disfrutar con todas esas películas en las que la lucha por el territorio en Estados Unidos da lugar a un gran número de tramas, personajes, emboscadas y situaciones complicadas.

Los tres primeros títulos que se estrenarán en AMC Western el próximo martes 10 de febrero son tres películas esenciales de la filmografía del conocido director John Ford: Pasión de los fuertes (1946), Río Grande (1950) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962). Además, durante los fines de semana de febrero lanzará el ciclo especial ‘Leyendas del Oeste’ que estará dedicado a los grandes clásico del western, con cintas como Murieron con las botas puestas (Raoul Walsh, 1941), Duelo de titanes (John Stuges,1957), Raíces profundas (George Stevens, 1953) o Colorado Jim (Anthony Mann, 1953). Una buena noticia para los amantes del western que podrán encontrar «el hogar del género cinematográfico más rebelde» como explican en el tráiler del canal que podéis ver al final de este artículo.

¿Qué se va a poder ver en el nueve canal AMC Western?

El canal AMC Western, como hemos comentado, se va a centrar principalmente en los grandes directores del género John Ford, Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah o Sergio Leone, pero también va a recorrer los principales subgéneros y etapas del cine de vaqueros. Por ejemplo, se podrán ver los grandes clásicos de los años 30 como Cimarrón (1931), que fue el primer wéstern que ganó el Oscar a Mejor Película.

También se podrán ver diferente clásicos del género como El zurdo (1958), dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Paul Newman, o Caravana de mujeres (1951) de William A. Wellman, que mantuvo un sorprendente enfoque femenino. Además, los espectadores podrán disfrutar de algunos títulos del llamado western crepuscular que a partir de los 60 y 70 revisó los mitos del cine del Oeste como Dos hombres y un destino (1969), protagonizada por Newman junto a Robert Redford, Bronco Billy (1980), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, o Pat Garrett y Billy el Niño (1973) de Sam Peckinpah, que contó con una inolvidable banda sonora compuesta por Bob Dylan.

Además también se podrán ver algunos de los eurowestern rodados en Italia y España, de los cuales algunos fueron rodados en Almería o en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares, como El blanco, el amarillo y el negro (1975) de Sergio Corbucci, El día de la ira (1967) de Tonino Valerii, o Hasta que llegó su hora (1968) de Sergio Leone que protagonizaron los conocidos actores Henry Fonda y Claudia Cardinale.

Incluso también se podrán ver algunos neowesterns que demuestran la vigencia del género en nuestro siglo como Los odiosos ocho (2005) de Quentin Tarantino, El forastero (2002) de Randa Haines, o Deuda de honor (2014), dirigida por Tommy Lee Jones.

Por último, destacar que, además, cada mes el canal AMC Western ofrecerá el especial “SE BUSCA” que estará centrado en figuras clave del western. Este ciclo comenzará en febrero con John Wayne y películas como El Dorado (Howard Hawks, 1966), Río Lobo (Howard Hawks, 1970), Valor de ley (Henry Hathaway, 1969), Los cuatro hijos de Katie Elder (Henry Hathaway, 1965), Hondo (John Farrow, 1953) y El último pistolero (Don Siegel, 1976), con el que el actor se despidió del mundo del cine.

¿Dónde se puede ver este canal?

Si queréis ver este nuevo canal AMC Western lo podéis hacer a través de diferentes operadores como Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify.

Además, también se puede ver AMC Western en Prime Video a través de AMC Channels. Este canal es una opción perfecta para todos los que disfrutan por los western clásicos y los que desean conocer la evolución del género desde aquellas películas que reflotaron el género como algunos western de los 60 y 70 y los llamados eurowestern y euroeestern.