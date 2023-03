Con Los Fabelman, nominada para siete estatuillas en los Oscar, Steven Spielberg no firma su mejor película, ni siquiera la más personal (¿o acaso no eran personales ET, Encuentros en la tercera fase o La lista de Schindler?). Pero sí es la película en la que más se muestra, la que más desvela de él, la más autobiográfica en la mayoría de las escenas. Lo cual, no es una buena tarjeta de presentación para el tantas veces repudiado por Hollywood en la gran noche de los Oscar.

Porque en Los Fabelman, Spielberg se desnuda y nos muestra cómo fue su educación, una educación que sus padres trataron de hacer compasiva y generosa. Nos muestra a esos padres, imperfectos, pero tristemente tiernos, un matrimonio que moldeó al cineasta en que se convirtió el joven Spielberg que hoy, con más 70 años, les dedica esta historia que opta al Oscar a la Mejor Película este 2023.

La película Los Fabelman es un potente relato mágico de la memoria, recorrido por unos notables Michelle Williams y Paul Dano, que encarnan a los padres del niño protagonista. Spielberg les pide que caminen por una delicada cuerda floja, dibujando ese retrato de matrimonio mejorable pero suficiente.

Es de notar que Spielberg, que ha sido un director muy criticado por su sentimentalismo, se muestra aquí muy contenido, echando un vistazo a su infancia desde una sana distancia. Una distancia que le permite mostrar esos años pasados ​​en toda su conmovedora complejidad.

Desde la primera película que el pequeño Sammy vio, El espectáculo más grande del mundo, hasta los recuerdos de su encuentro con John Ford (asombrosa y fielmente encarnado por David Lynch) Los Fabelman revela cómo Spielberg quedó prendado del cine y contiene las claves de gran parte de la filmografía del maestro. Memorable, por cierto, el encuentro de Sammy con John Ford, en esa anécdota que ha contado el director en alguna ocasión: sólo por esa escena y su consejo de cómo rellenar el horizonte, vale la pena ver la película.

El público acude a ver los Fabelman para saber cómo Spielberg se convirtió en Spielberg. Pero él, en su película más sincera, prefiere que conozcamos a sus padres y la huella que dejaron en él, y que han inspirado una de sus películas más conmovedoras. Aunque también tiene detractores. Porque, definitivamente, no es la mejor producción del director, pero es en la que ajusta cuentas con el cine. Todos los grandes directores hacen una peli en la que ajustan cuentas con el cine. Ésta tiene altibajos, pero entretiene. Hay una cosa que Los Fabelman ha dejado de ser en los últimos días: favorita para ganar en los Oscar, pese a sus siete nominaciones.