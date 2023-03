Todos los españoles que han ganado un Oscar

La madrugada del 13 de marzo se celebrará nuevamente una edición de los Premios Oscar de cine. Como siempre, hay que destacar los españoles que han ganado un Oscar, la preciada estatuilla que todos desean y que les sitúa en el pódium de las diversas categorías que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

Los españoles que han ganado un Oscar

La representación española es cada año mayor. Si bien esta edición está algo floja, cabe destacar la nominación de Ana de Armas, que aunque cubana de nacimiento, también tiene la nacionalidad española, y este año compite para llevarse el premio a la mejor actriz por la película Blonde.

Pedro Almodóvar

Es el español que tiene dos estatuillas. Una por Todo sobre mi madre (1999) como mejor película internacional y Hable con ella (2002) como guión original. es el primer español en conseguir 2 Óscar en películas de producción española. Y el primer guionista en lengua española en conseguir el Óscar al mejor guion.

Gil Parrondo

Se lo llevó por Patton (1970) en el diseño de producción (decorados) pero competía con Estados Unidos, y Nicolás y Alejandra como mejor diseño de producción (decorados) como Reino Unido. Es el primer español en conseguir un Óscar junto con Antonio Mateos.

Alberto Mielgo

Consiguió por The Windshield Wiper (2022) el mejor cortometraje de animación.

Néstor Almendros

Tuvo Oscar por Días del cielo (Days of Heaven) (1978) en la mejor fotografía aunque competía por Estados Unidos.

Alejandro Amenábar

Se llevó el Oscar como mejor película internacional por Mar adentro (2004)

Javier Bardem

Ha estado nominado varias veces y finalmente se llevó el Oscar para No es país para viejos (No Country for Old Men) (2007) como mejor actor secundario, siendo el primer español en conseguir un Óscar en una categoría de interpretación.

Yvonne Blake

Por Nicolás y Alejandra (Nicholas and Alexandra) (1971) se llevó el premio al diseño de vestuario.

Luis Buñuel

Tuvo la estatuilla por El discreto encanto de la burguesía (Le charme…) (1972) como película internacional aunque competía por Francia.

Antonio Castillo

Oscar por Nicolás y Alejandra (Nicholas and Alexandra) (1971) en el diseño de vestuario

Penélope Cruz

Obtuvo el Oscar a mejor actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona (2008) siendo la primera mujer española en conseguir un Oscar en una categoría de interpretación.

José Luis Garci

Se llevo el premio por la mejor película extranjera por Volver a empezar (1982).

David Martí

Obtuvo el premio al mejor maquillaje por El laberinto del fauno (2006) .

Antonio Mateos

Por Patton (1970) se llevó el Oscar el mejor diseño de producción (decorados) siendo el primer español en conseguir un Oscar junto con Gil Parrondo.

Pilar Revuelta

Lo tiene por El laberinto del fauno (2006) como mejor diseño de producción (decorados).

Montse Ribé

También lo ganó por El laberinto del fauno (2006) como mejor maquillaje

Fernando Trueba

Tiene el Oscar a la mejor película internacional por Belle Époque (1993)