Muere Marianne Faithfull a los 78 años, cantante y musa de los Rolling Stones

La cantante británica Marianne Faithfull ha fallecido este jueves a los 78 años, según informó un portavoz de la artista. La artista, que fue pareja de Mike Jagger, y musa de los Rolling Stones, sobrevivió a adicciones, depresiones, rupturas, intentos de suicidio, a un cáncer y al covid. «Con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantautora y actriz Marianne Faithfull», anunciaron en un comunicado.

Entre los éxitos de la carrera de Faithfull se encuentra el tema As Tears Go By, escrito por Mick Jagger y Keith Richards. Empezó su carrera en 1964 interpretando As Tears Go By. Poco después empezó una relación con Jagger que se prolongó durante varios años y a grabar una serie de sencillos de éxito, como This Little Bird, Summer Nights y Sister Morphine. En 1967 se convirtió en la primera persona en utilizar la palabra fuck (joder) en una película mainstream (I’ll Never Forget What’s’isname).

Tras romper la relación con Jagger, Faithfull dejó de grabar, se hizo adicta a las drogas e incluso vivió en la calle durante sus años más duros de adicción. Regresó al mundo de la música en 1979 con Broken English, un gran éxito de crítica pese a la censura que de sus canciones hizo la BBC, que no lo fue tanto de ventas.

El 21 de julio de 1990 apareció en el concierto The Wall – Live in Berlin organizado por Roger Waters. En 1997 fue invitada a participar de la canción The Memory Remains del grupo Metallica, apareciendo también en el videoclip de la canción.

En 2006 enlazó tres papeles de éxito en el cine. Coincidió con su diagnóstico de cáncer de mama y una posterior depresión de la que logró recuperarse.