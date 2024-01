El experimento real de Netflix que te hará replantearte muchas cosas de tu vida

La plataforma de streaming Netflix arranca con fuerza este 2024 y cuenta un gran número de estrenos de series, películas y documentales. Estos últimos cada tienen más seguidores y se están convirtiendo en una parte importante del catálogo de Netflix. Uno de los que se acaba de estrenar es Somos lo que comemos: un experimento con gemelos (You Are What You Eat: A Twin Experiment). Los participantes son varios gemelos idénticos que cambian sus dietas y estilos de vida durante 8 semanas en un experimento científico que analiza el impacto de la alimentación en la salud.

Una sorprendente docuserie que cuenta con solo 4 episodios de unos 50 minutos de duración cada uno aproximadamente en las que se muestra a través de un original experimento cuáles son las consecuencias de las distintas prácticas nutricionales en gemelos, es decir en individuos genéticamente idénticos.

Un experimento con gemelos en Netflix

La docuserie Somos lo que comemos: un experimento con gemelos se estrenó el pasado 1 de enero de 2024 en la plataforma y está sorprendiendo a muchos usuarios de Netflix. Este documental se basa en un estudio de una Universidad de Stanford que examina la dieta vegana y su impacto en la salud. En este documental, 22 pares de gemelos consumieron alimentos exclusivamente vegetales, mientras que sus hermanos llevaron una dieta omnívora.

Este trabajo del equipo de Stanford, liderado por Christopher Gardner y coautorado por Matthew Landry y Catherine Ward, fue publicado el 30 de noviembre de 2023 en JAMA Network Open. El estudio no solo se centró en la investigación científica, sino también en cómo interactuaron los gemelos y sus comentarios y actitudes mientras que duró el experimento.

La docuserie se centra en los cambios de estos 22 pares de gemelos, que aceptan modificar su régimen alimenticio y sus rutinas de vida durante un periodo de dos meses. Tras este período de tiempo se revisaron los resultados y estos mostraron que había mejoras notables en la salud cardiovascular de los gemelos veganos, incluyendo una reducción de la grasa que rodea los órganos y un aumento en la expectativa de vida.

Los cambios de los participantes

Según se explica en este original documental de Netflix, la mayoría de los participantes en este experimento tomaron conciencia y decidieron reducir a la mitad su ingesta de carne. Otros también cambiaron sus hábitos alimenticios después de ver el documental al darse cuenta de lo que se podía mejorar tras estos cambios en la dieta.

Por ejemplo, las gemelas Pam y Wendy, que nacieron en Sudáfrica y son socias en varias empresas, decidieron reducir a la mitad su ingesta de carne, integrando también opciones basadas en vegetales en su servicio de catering. También los gemelos Charlie y Michael decidieron cambiar sus hábitos alimenticios tras ver el documental: Michael dejó de comer pescado y se decantó una dieta vegetariana y Charlie limitó su consumo de carne.

También en el experimento se puede ver como los hermanos John y Jevon, que han estudiando los dos enfermería en Nueva York, decidieron tras ver el documental eliminar la carne roja de su dieta y buscaron alimentos alternativos para lograr proteínas. Las hermanas Carolyn y Rosalyn tomaron conciencia de la importancia de leer etiquetas y elegir alimentos vegetales. Aunque siguen priorizando una dieta omnívora, se han comenzado a decantar hacia los vegetales.

Otros documentales interesantes

Si esta docuserie te ha gustado, puedes encontrar en Netfix otros como What the Health protagonizado por el actor Joaquin Phoenix, que siempre ha mostrado su compromiso con el problema del cambio climático y los derechos de los animales. En este documental se investiga la relación entre dieta y enfermedad y las relaciones económicas entre sectores como la sanidad y las industrias farmacéutica y alimentaria.

También en Youtube se puede ver el documental Food Choices del periodista polaco Michal Siewierski en el que nos ofrece toda clase de datos para que entendamos la importancia de elegir bien lo que comemos de cara a hacer del planeta un lugar más habitable. Puedes verlo en YouTube.

En Apple TV se puede ver el documental Fed Up. El lado amargo del azúcar protagonizada por la presentadora de televisión norteamericana Katie Couric que decidió investigar los engaños tras la información que ofrecen las etiquetas de muchos productos alimenticios. Muchos consumidores se fijan en estas etiquetas para decidir qué productos consumimos y ayudan a que compremos azúcar con azúcar. La periodista señala a los poderosos lobbys de la industria alimentaria como responsables. Imprescindible.

Por último, os recomendamos otro documental que se puede ver en Youtube Super Size Me en el que se intenta descubrir qué pasaría si una persona durante un mes se alimentase solo de comida del McDonalds. El cineasta estadounidense Morgan Spurlock se alimentó 30 días las distintas opciones de menú de esta cadena alimenticia para comprobar sus efectos a nivel físico y psicológico. En el documental denuncia la epidemia de obesidad que sufre su país, sobre todo en lo que respecta a los niños. Un documental polémico que cuenta con detractores y seguidores.