Este fin de semana llega a los cines de todo el mundo, The Batman, el regreso del Caballero Oscuro de DC a las salas. El hombre que se enfunda la capa negra esta vez es Robert Pattinson, quien será un justiciero algo novato, enfrentado a los oscuros e inquietantes enigmas de Paul Dano.

‘The Batman’

Es uno de los estrenos más esperados de este 2022. El personaje de Batman es uno de los favoritos de DC y del mundo del cómic por lo que es normal todo el hype que ha existido en las últimas semanas alrededor de su aterrizaje en los cines. Además de la presencia de Pattinson, el reparto aglutina a grandes estrellas como Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis y John Turturro. Los críticos ya la han catalogado como la historia más oscura del héroe en el cine.

‘Un héroe’

Fue la enviada de Irán para entrar en los Oscar 2022. Desgraciadamente no llegó a tanto, quedándose en la misma categoría pero en los Globos de Oro. Del mismo modo se llevó el Gran Premio del Jurado de Cannes. El protagonista Rahim está en la cárcel, por una deuda que no ha podido resolver. Durante un permiso intentará que su acreedor retire la deuda, no obstante las cosas no saldrán como tenía previsto.

‘Hive’

En esta historia situada en un pequeño pueblo de Kosovo, el pueblo lucha para poder llegar a final de mes por culpa de la pobreza. En su mayoría son mujeres que desean recibir ansiosas noticias de sus padres, maridos e hijos que han partido a la guerra. Cuando las abejas de sus panales dejen de producir miel, tendrán que apañárselas comerciando con pueblos vecino que no llevaran nada bien que estas mujeres pretendan sobrevivir solas.

‘Los amores de Anaïs’

Comedia francesa en la que Anaïs, una mujer de 30 años está en un momento muy inestable de su vida. Tiene a un novio al que ya no quiere y tampoco puede mantenerse bien económicamente. Cuando conoce a Daniel, este se quedará prendido de ella, pero su mujer la escritora Émile, infundirá en Anaïs una gran admiración.

‘Language Lessons’

Una historia de cómo el lenguaje nos une y una gran interpretación de Natalie Morales y Mark Duplass. Adam decidirá comenzar unas clases de español cuando la tragedia inunde su vida. Con su profesora establecerá un vínculo emocional muy fuerte.