Este estreno de Netflix te va a dejar sin respiración: el thriller psicológico que te recomiendo ver

Si el inglés como idioma universal y el abaratamiento de los desplazamientos en avión han contribuido enormemente al fenómeno de la globalización en el mundo, el auge de las plataformas de streaming han hecho lo propio con el audiovisual. Porque sí, ante llegaban a nuestro país producciones extranjeras. Sobre todo, aquellas que funcionaban comercialmente bien como pueden ser las telenovelas hispanoamericanas o más recientemente, el éxito similar que ha venido ocurriendo con los seriales turcos. Sin embargo, el cambio de paradigma en el consumo de contenidos expandió la internacionalidad cultural al siguiente escalón, consagrando triunfos patrios en todo el mundo como La casa de papel o el reinado mundial de El juego del calamar, una ficción surcoreana. Por ello, no es de extrañar que el estreno reciente en Netflix de un thriller colombiano haya encandilado a los suscriptores de la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Nos referimos cómo no, a la misteriosa La huésped.

Estrenada el pasado 24 de septiembre, La huésped es una de esas series que aterrizan en un calendario cargado de novedades prácticamente de puntillas, pero que gracias a su adictiva trama se acaba imponiendo ante la audiencia de la «gran N roja». Ya que entre otras rivales dentro del catálogo del estudio, la compañía estreno a principios de mes la segunda ronda de episodios de última temporada de Miércoles, la española El refugio atómico o la miniserie de Black Rabbit, protagonizada por dos titánicas estrellas de la talla de Jude Law y Jason Bateman. No obstante, este estreno de Netflix reúne todas las condiciones para ser uno de esos relatos en formato thriller que terminan sorprendiendo a los telespectadores. Ahora bien ¿de qué trata esta historia repleta de giros dramáticos y tensión constante? ¿cuántos capítulos tiene? ¿podría darse una segunda temporada?

Estreno Netflix: un thriller misterioso

Teniendo en cuenta que se estrenó hace poco más de 24 horas, resulta un poco improbable que la mayoría de los clientes del terminal hayan podido verla ya entera. Más aún, teniendo en cuenta los 20 episodios de su primera temporada.

La huésped se centra en la figura de Silvia, la cual se encuentra inmersa en una profunda crisis de pareja con su esposo, Lorenzo. Paralelamente a esa problemática ya de por sí estresante, Silvia debe luchar con la adicción de su hija, Isabela. Todo ello convierte el hogar en un espacio inhóspito y emocionalmente desolador para la protagonista. Pero desgraciadamente para ella, todo puede ir a peor. La llegada de Sonia comenzará como un encuentro casual que en realidad, está ocultando una espiral vengativa, oscura y maquiavélica.

Silvia y Lorenzo intentan reconstruir su matrimonio y su familia, pero la inesperada llegada de Sonia revela oscuros secretos y desata nuevas traiciones. ‘La huésped’ ya se encuentra disponible en Netflix. pic.twitter.com/iOXGtYk1C0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 24, 2025

Traiciones y manipulación

Creada por Lina María Uribe y Dario Vanegas, La huésped está protagonizada por la estrella de la pequeña pantalla colombiana, Carmen Villalobos. A quien la audiencia amante de los culebrones recordará por Café con aroma de mujer. Este estreno de Netflix, supone el salto al thriller para un reparto que como la propia Villalobos, no está demasiado acostumbrado a moverse en este registro tan alejado del deseo pasional y de los triángulos amorosos.

Laura Lodroño, Jason Day y Margarita Muñoz completan el elenco principal. Con una trama bastante cerrada, se desconoce si la serie contará con el seguimiento de una segunda temporada.