Está inspirada en una saga de libros y es la mejor película de Netflix: suspense asegurado

Dentro del streaming existen categorías del mundo del entretenimiento que funcionan especialmente bien en su recuento de visualizaciones. Ahí están los true crime o las comedias románticas. Sin embargo y al igual que siempre ha sucedido con el séptimo arte desde los albores de su creación, el principal material de inspiración para la gran pantalla no ha sido otro que la literatura. Al inicio de todo tuvimos a Julio Verne y en la actualidad, nos faltan dedos en las manos para contar las adaptaciones de las obras de Stephen King. Por eso, no nos extraña nada que la primera novela de una saga de libros haya batido varios récords dentro del catálogo de Netflix. Nos referimos cómo no a El club de crimen de los jueves, la primera de las novelas del aclamado escritor superventas, Richard Osman.

Estrenada a finales del pasado mes de agosto, El club de crimen de los jueves aterrizó con una fuerza descomunal en el catálogo de la «gran N roja». Hasta el punto que a día de hoy, todavía sigue siendo un contenido viral ante la audiencia española. Estando ya tres semanas seguidas dentro del Top 10, este thriller cargado de humor sólo tiene por delante a El otro París y al fenómeno mundial de Las guerreras k-pop. Pero ¿cuál es el motivo de su éxito? Bueno, pues porque principalmente hablamos de una trama adictiva que ha atraído tanto a los fans del trabajo de Osman, como a los amantes del género detectivesco del whodunnit. Y también, porque en su reparto hay varias estrellas ganadoras del Oscar.

Una saga de libros directa a Netflix

La sinopsis oficial de El club de crimen de los jueves es la siguiente: «Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión. Sin embargo, sus pasatiempos detectivescos adquieren un cariz emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio que deben resolver».

Como ya hemos adelantado, la saga de libros llega a Netflix versionando la primera novela homónima del autor británico, quien primero destacó como creador de programas y presentador de la BBC. Este caso inicial, sirve para presentarnos a los perspicaces jubilados; Ron, un revolucionario, Joyce, una viuda aparentemente ingenua, Ibrahim, un psiquiatra retirado y la enigmática Elizabet. Estos personajes están encarnados en los rostros de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Completando el casting, encontramos a Naomi Ackie y otras figuras destacadas como Jonathan Pryce.

Con menos de dos horas de duración, El club del crimen de los jueves es una opción perfecta para el lucimiento de unos actores de carisma desbordante, enfrascados bajo una enigmática premisa que por otra parte, tampoco exige demasiado a los espectadores.

¿Tendrá continuación?

Visto el triunfo dentro del catálogo, no sería nada extraño que la saga de libros tuviese un seguimiento, con Netflix volviendo a contar con Chris Columbus (Harry Potter y la piedra filosofal) tras las cámaras. Recordemos que los inteligentes jubilados ya han resulto más de un caso en las páginas de Osman.

Después de la primera novela vendrían El jueves siguiente, El misterio de la bala perdida y El último diablo en morir. El cual todavía no está editado en España.