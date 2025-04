Esta gran película de superhéroes tiene las horas contadas en Prime Video: perfecta para el fin de semana

Marvel y Disney no están viviendo uno de sus momentos por decirlo de alguna forma, más estimulantes. El equipo de Kevin Feige lleva encadenados varios fracasos comerciales y críticos y de hecho, para solventar la esperanza de su futuro fílmico, se ha visto «obligada» a recuperar a su estrella Robert Downey Junior y a los dos directores que mejor han sabido entender lo que era el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Pero incluso tras el éxito incontestable de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, la casa de las ideas junto a Sony Pictures logró crear otra gran película de superhéroes que tiene los días contados en Prime Video. Hablamos cómo no de Spider-Man: No way home.

Tras el estreno de la cinta donde el Capitán América y compañía derrotaban a Thanos, remontar dicha epicidad resultaba complejo y quizás la propia explotación comercial de la licencia necesitaba un respiro acorde a un evento conclusivo tan mayúsculo. Sin embargo en 2021, el estudio estrenó Eternals, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y el tercer largometraje del hombre araña protagonizado por Tom Holland. El trabajo de los semidioses y del debut del héroe oriental terminaría marcando un declive severo en cuestiones de calidad que se agravaría posteriormente con Viuda negra (2021), Black Panther: Wakanda Forever (2022) y Thor: Love and Thunder (2022). Marvel iba sin rumbo y sólo el vecino y amigo de Nueva York parecía haber sabido conectar al fandom con un interés genuino por saber, cuál iba a ser el siguiente paso en la vida del personaje que encarna el intérprete británico. El resultado no pudo ser más positivo y la producción terminó siendo el producto que devolvió al público a las salas después de la complejidad sanitaria derivada de la pandemia. Ahora bien, ¿Cuál es la historia detrás de este arco de redención de Peter Parker?

¿De qué trata ‘Spider-Man: No way home’?

La sinopsis oficial de este cierre capitular en la vida del Peter Parker de Holland es la siguiente: «Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser él».

(A continuación, al repasar el elenco mencionamos algunas apariciones que en su momento fueron sorprendentes, pero que tras años del estreno oficial, ya no suponen grandes revelaciones).

Para entender la trama de esta gran película de superhéroes, tenemos que entender las consecuencias directas de lo que sucedió en la anterior entrega del icónico arácnido. Pues al final de Spider-Man: Far from home, en la escena poscréditos el villano Misterio revelaba la identidad secreta del protagonista, cambiando su mundo para siempre. Por supuesto, Spider-Man: No way home tuvo en su reparto a Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Jon Favreau. Pero igualmente incorporó al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y del mismo modo, como ya sabrá cualquiera que no haya estado en un búnker en los últimos cuatro años, la ficción terminó incorporando a varios personajes de las anteriores adaptaciones del rol creado por Stan Lee y Steve Ditko. Entre las apariciones más relevantes encontramos al Spider-Man de Tobey Maguire, el cual protagonizó hasta tres filmes dirigidos por Sam Raimi y a Andrew Garfield, quien se enfundó en las mallas del vigilante de Nueva York en The Amazing Spider-Man (2012) y en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014).

No obstante, la cinta no trajo únicamente aliados, sino también nos sirvió a los enemigos más peligrosos de todas las franquicias. Alfred Molina volvió a interpretar al Doctor Octopus, Jamie Foxx recuperó a Electro, Rhys Ifans asumió de nuevo al hombre lagarto del Doctor Connors, Thomas Haden Church fue el hombre de arena y finalmente, Willem Dafoe regresó para dar vida a su carismático y mortal Duende Verde. El casting se cierra con Marisa Tomei, Angourie Rice y J.K. Simmons, actuando nuevamente como J. Jonah Jameson.

La gran película de superhéroes se despide

Spider-Man: No way home recaudó más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo y actualmente, ocupa el octavo puesto en la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos. Por desgracia para los fans, la propuesta blockbuster dirigida por Jon Watts desaparecerá de Prime Video mañana, día 6 de abril. Aunque por el momento, seguirá disponible en la plataforma de Max.

Una oportunidad única para revivir la película de Spider-Man más grande que nos ha dejado el séptimo arte. A expensas de ver lo que nos deparará la recién anunciada Spider-Man: Brand New Day, programada para llegar a las salas el próximo 31 de julio de 2026.