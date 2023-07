¿Se entrena ‘Oppenheimer’ en Japón?: La cinta narra el nacimiento de la bomba atómica

Oppenheimer, la película que llega hoy a los cines españoles, es un biopic centrado en la figura del famoso físico que lideró el proyecto Manhattan. El proceso de investigación que desencadenaría en el nacimiento de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, esto desencadenó uno de los más salvajes ataques que ha sufrido nunca un país, con los bombardeos en Nagasaki e Hiroshima. Por eso, no es de extrañar que su estreno en Japón esté en entredicho, lo que ha llevado a cierta rumorología con que el territorio nipón ha prohibido la llegada del filme de Christopher Nolan a su cartelera. Pero ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Protegerá el país asiático la sensibilidad historia de su nación o dejará libremente que esta llega a las salas?

Después de varios comentarios en las redes sociales sobre una supuesta prohibición, esta, no ha llegado a ser oficial nunca. De hecho, desde Universal Pictures no se han pronunciado sobre un salto de lanzamiento en el país del sol naciente, pero no deja de ser cierto el hecho de que la película ha llegado hoy a la cartelera de medio mundo, mientas que al menos se espera que el estreno se produzca algo más tarde.

Las últimas palabras del estudio Universal fueron recogidas por Variety, señalando que “los planes no se han finalizado en todos los mercados”, mediante un comunicado publicado a finales del mes pasado. Del mismo modo, el propio Nolan expresó sus deseos de que la película llegue a la audiencia más amplia posible en todo el mundo, pero también mencionó el hecho de que las películas no salen a la vez en todos los mercados y que de momento “estaban esperando a ver qué pasaba” con algunos de esos países.

Al parecer, tampoco se sabe cómo reaccionarían los japoneses, si se lo tomarían como un insulto y boicotearían la película o simplemente no irían al estreno. Lo más irónico de todo es que Barbie, la cual en principio no parecería susceptible de prohibir, sí que está ya prohibida en Vietnam, debido al uso de un mapa que hace referencia a la propiedad proclamada de China en parte del territorio naval de Vietnam y Filipinas. Tanto Barbie como Oppenheimer llegan hoy, 20 de julio a los cines españoles. ¿Cuál de las dos conseguirá vencer en la taquilla mundial durante este verano?