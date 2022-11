‘Élite’ Temporada 6: reparto, fecha de estreno y dónde ver online

Los seguidores de la serie Élite están de enhorabuena porque temporada 6 se ha estrenado este viernes 18 de noviembre en Netflix. Una serie polémica que en sus primeras temporadas se centró en el drama de unos adolescentes en el colegio Las Encinas y que en esta nueva temporada apuesta por hablar de problemas como el racismo, el sexismo, la violencia doméstica o la LGTI-fobia.

¿Qué va a ocurrir en la temporada 6 de Élite?

La temporada 5 de Élite terminó con la incógnita sobre el futuro de Samuel. Posteriormente sus seguidores se enteraron de que no pudo superar sus heridas y el personaje no estará en esta temporada. Aunque es una noticia muy triste, esta no ha sido la primera muerte en la serie y era bastante predecible.

Como explica la sinopsis de Netflix: “Tras la muerte de Samuel, en Las Encinas afrontan el nuevo curso con un lavado de cara que pretende encubrir los desastres pasados. Sin embargo, el conflicto en las aulas demuestra ser sistémico: el racismo, el sexismo, la violencia doméstica y la LGTI-fobia son algunos de los graves problemas que recorren los pasillos del prestigioso colegio esta temporada. Si los responsables del sistema no intervienen activamente para solucionar estas cuestiones, tendrán que hacerlo los propios alumnos”.

Élite Temporada 6 empieza con un nuevo curso escolar en el prestigioso colegio Las Encinas cuyos responsables intentarán de nuevo ocultar su escandaloso pasado. En el tráiler de la nueva temporada ya se pueden ver algunas de las tramas de esta nueva entrega. Por ejemplo, aparece Isadora (Valentina Zenere) y sus reticencias sobre la relación de Patrick e Iván (Manu Ríos y André Lamoglia). También tendrá protagonismo Ari (Carla Díaz) que no tendrá ganas de volver a enamorarse.

Esta nueva temporada tiene nuevos fichajes que vivirán también experiencias complicadas durante este curso. Por ejemplo, la relación de maltrato entre Sara y Raúl (Carmen Arrufat y Álex Pastrana), las dificultades de Nico (Ander Puig) en el colegio y el nuevo papel de Rocío (Ana Bokesa) en el grupo de las chicas.

El reparto de Élite Temporada 6

En esta nueva temporada vuelven a estar los actores André Lamoglia, Carla Díaz, Valentina Zenere, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos.

También veremos en esta entrega de Élite nuevas caras como los actores Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana. A Álvaro de Juana le hemos visto en la conocida serie Amar es para siempre y en la segunda temporada de HIT, en la que también ha trabajado Carmen Arrufat. Ander Puig ha sido figurante en Los espabilados, Ana Bokesa en Capítulo 0 y La que se avecina y Álex Pastrana en Bienvenidos a Edén.