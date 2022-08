Dolph Lundgren no quiere peleas con Sylvester Stallone: «No hay un acuerdo para el spin-off de Drago»

Después del nuevo ataque de Sylvester Stallone hace unos días contra el productor Irwin Winkler tras conocer que la MGM planeaba un spin-off de Drago, el actor Dolph Lundgren ha salido a aclarar el malentendido y preservar su amistad con Sly. El actor sueco interpretó al boxeador Ivan Drago en Rocky IV, papel que recuperaría en Creed 2, al enfrentarse su hijo contra el pupilo del Potro Italiano, Adonis Creed. Drago mató a su padre Apollo en combate y después fue derrotado por el campeón de Filadelfia, pero la implicación emocional se intensificó cuando el personaje interpretado por Michael B. Jordan se enfrentó al hijo de Drago. Lundgren ha querido dejar bien claro vía Instagram que el proyecto no tiene nada firmado y que creía que Stallone estaría implicado de alguna forma:

“Sólo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago, no hay un guion aprobado, no hay acuerdos en el lugar, no hay director, y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor”, escribía Lundgren en la red social, adjuntando una imagen de ambos bromeando y simulando una pelea.

El actor, que también ha participado en Los mercenarios (otra franquicia “made in Stallone”), continuó culpando a una parte de la prensa: “Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada. En contacto con el Sr. Balboa, sólo para que todos los fans puedan relajarse…ahí lo tienes”. Hace tan sólo algunos días, Sylvester Stallone volvió a meterse con el productor que maneja los derechos de Rocky, Iwin Winkler y con sus hijos. El problema principalmente se resume en que el actor quiere recuperar parte de los derechos sobre su creación. Recordemos que Sly es el responsable del guion de todos los títulos de la saga, menos de Creed I. En el mensaje, tenía también un buen gancho de izquierda hacia la figura de Dolph Lundgren: “No tengo nada más que respeto por Dolph, pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas… mantén cerca a tus verdaderos amigos”.

Creed III supondrá el estreno en la dirección de su protagonista Michael B. Jordan, quien volverá a contar con Tessa Thompson y Phylicia Rashad y en el que peleará contra el nuevo villano de Marvel, Jonathan Majors. Llegará a los cines el próximo 3 de marzo de 2023.