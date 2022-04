La franquicia de Los mercenarios llegó hace más de una década a la cartelera, reuniendo entre su reparto a las figuras de acción del cine más conocidas del mundo. Una historia que conectaba a la antigua generación de estas leyendas con la nueva camada de rostros actuales. Sylvester Stallone los comanda pero entre otros, Jason Statham, Arnold Swarzenegger, Jet li, Dolph Lundgren aparecían golpeando, disparando y en general haciendo estallar cualquier cosa que fuese mínimamente volátil. Ahora, casi ocho años después del estreno de Los mercenarios 3, los fanáticos de la franquicia pueden ver por primera vez el cartel de Los mercenarios 4, gracias al evento de la CinemaCon.

First promotional art for ‘EXPENDABLES 4’ has been spotted at CinemaCon.@Expendables #Expend4bles #Expendables4 pic.twitter.com/ffudRrCMbw

— HollywoodNewsIN (@HollywoodNewsIN) April 25, 2022