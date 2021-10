Sylvester Stallone se sacó a la manga a principios de la década pasada, una franquicia llena de acción y testosterona llamada Los mercenarios. Lejos de querer crear un producto innovador, el film se centraba en el más básico entretenimiento que homenajeaba a todas esas cintas del género, que tanto había disfrutado el público en los 90. Como una suerte de equipo A con esteroides, el grupo ficticio de los mercenarios deba enfrentarse a las misiones más peligrosas de la tierra mediante kilos de pólvora y mamporrazos increíbles, siendo su punto de interés el ver juntos en pantalla a actores como Jet li, Dolph Lundgren, Terry Crews y Mickey Rourke. La saga se frenó en 2014 con Los mercenarios 3 y, hace unos pocos meses supimos que la cuarta entrega estaba preparada para comenzar su producción. Sin embargo, este regreso ha tomado un cariz de despedida, a raíz del video en el que Sly anuncia que esta será su última misión con el grupo de acción.

En el vídeo en cuestión (grabado el último día de rodaje de la cinta) Stallone señalaba que esta era su despedida como mercenario, después de cuatro películas. El adiós no ha debido ser nada sencillo para el actor, ya que también supimos que no estaría en la tercera entrega del spin off de Rocky, Creed. ¿Quiere hacer cosas nuevas o realmente está cerca el retiro del hombre con más trayectoria en el cine de acción?

“Es hora de seguir adelante. Este será mi último día, así que lo estoy disfrutando, pero siempre es agridulce, ya sabes”, explicaba a sus fans sly en el video de Instagram. Pero ¿significa esto el fin de la franquicia? ¿Han vuelto los mercenarios para irse definitivamente tras la cuarta entrega? Tranquilos, porque parece que el futuro de la saga está en buenas manos: “Cuando has estado tan apegado a algo, supongo que han pasado unos 12 años, y estoy listo para pasar el testigo a Jason (Statham) y sus hábiles manos”.

En Los Mercenarios 4 repetirán papel tanto Stallone como Staham Lundgren y Randy Couture, pero también habrá nuevas incorporaciones como Megan Fox, 50 cent, Levy Tran y Tony Jaa, el mítico actor de Ong Bak.