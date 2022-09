Disney recupera ‘El planeta de los simios’: Ya tenemos título oficial, protagonistas y una primera imagen

La franquicia de El planeta de los simios debería ser el principal ejemplo de cómo se deben plantear una serie de precuelas, a partir de un titulo original. La historia de ciencia ficción dominio de los monos sobre los humanos nació en 1968, bajo el protagonismo de Charlton Heston y adaptando la novela homónima de Pierre Boulle. Después, una serie de secuelas de baja calidad que emponzoñaron un lore atractivo, Tim Burton intentó con un fallido remake recuperar las primeras sensaciones que había conseguido el filme de Franklin J. Schaffner. Sin embargo y para sorpresa de todos, la trilogía de precuelas formada por El origen del planeta de los simios, El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios fue un éxito de crítica y público que todo el mundo entendió como el punto y final de la saga. Pero ¿quién iba a dejar pasar la oportunidad de seguir explotando esta beneficiosa IP? Está claro que Disney no y por ello, ya tenemos el título oficial, protagonistas y primera imagen de la nueva entrega.

Según ha ido informando Deadline en los últimos meses Owen Teague será quien sustituya a Andy Serkis en la captura de movimientos, interpretando al nuevo líder de los primates. Serkis plasmó sus gestos en el carismático César durante la anterior trilogía y por la nueva imagen, la acción tiene lugar muchos años después de los acontecimientos producidos en La guerra del planeta de los simios. La cuarta entrega recibirá el nombre de Kingdom of the Planet of the Apes (presumiblemente El reino del Planeta de los simios). A pesar de la magnificencia y dominio de los primates, habrá espacio para los humanos y sabemos que una de ellos será Freya Allan (The Witcher).

De la misma forma, Wes Ball sustituirá a Matt Reeves en la silla de director. Ball es conocido por haber dirigido la trilogía distópica de El corredor del laberinto. Posiblemente Teague haga del hijo de César. Al joven actor lo hemos podido ver en series como Bloodline y también apareció en la última versión de It. La producción debería comenzar el próximo mes, ya que Disney quiere tener lista la película para finales de 2023, inicios de 2024. Mientras, debemos contentarnos con la imagen promocional del primer diseño artístico: