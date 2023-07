Disfruta de todos los estrenos de series del 10 al 16 de julio

De nuevo en la semana del 10 al 16 de julio se estrenan nuevas e interesantes series como Django, Castigo, Compañías peligrosas, la tercera temporada de Vienna Blood, Círculo cerrado, Zorras, Fundación o La supervivencia de una chica con curvas, entre otras.

Lunes, 10 de julio

Django

SkyShowtime estrena esta serie basada en la película de culto de Sergio Corbucci. La nueva serie cuenta la historia de un hombre que busca venganza en y acaba luchando por una causa mayor. La acción comienza en Texas a finales del siglo XIX cuando Django llega a un árido pueblo situado al fondo de un cráter llamado New Babylon. Su objetivo es buscar a los hombres que asesinaron a su familia, pero descubre que su hija Sarah ha sobrevivido, tiene 20 años y está a punto de casarse con John Ellis, el fundador de New Babylon. Pronto se da cuenta de que no le quiere en el pueblo…

Martes, 11 de julio

Castigo

Filmin estrena esta serie antológica de solo seis episodios inspirados en 6 relatos de Ferdinand von Schirach, uno de los escritores de historias criminales más conocidos de Europa.

Miércoles, 12 de julio

The Afterparty Temporada 2

Apple TV+ estrena la segunda temporada de esta comedia de misterio en la que se cuentan varias historias de diferentes personajes en una noche fatídica. La detective Danner (Tiffany Haddish) hará equipo con Aniq (Sam Richardson) y Zoë (Zoë Chao) cuando un novio es asesinado en su propia boda y todos los invitados son sospechosos. Juntos tendrán que interrogar a miembros de la familia y escuchar la narración del fin de semana de cada sospechoso que va contando la historia de cada uno desde su propia perspectiva y estilo visual.

Vienna Blood Temporada 3

Movistar Plus+ estrena la tercera temporada de esta serie e la que tres nuevos casos pondrán a prueba a la pareja protagonista: Max Liebermann, un joven y brillante médico inglés de origen judío, fascinado por el psicoanálisis y el estudio de las mentes criminales y Oskar Rheinhardt, un experimentado detective austriaco. La tercera temporada se desarrolla en la Viena de 1908, una ciudad en pleno esplendor cultural pero en la que comienza a surgir el antisemitismo.

Compañías peligrosas

Disney+ estrena esta serie en la que después de una noche de pasión el amor surge entre el estafador Charlie (Milo Ventimiglia) y la agente de la CIA encubierta, Emma. Los dos todavía no saben que tendrán una colisión profesional.

Jueves, 13 de julio

Círculo cerrado

HBO Max estrena esta serie en la que la investigación de un secuestro frustrado revela secretos que han permanecido ocultos por mucho tiempo que conectan a múltiples personajes y culturas en la Nueva York actual.

La supervivencia de una chica con curvas

Netflix estrena esta serie en la que después de una dolorosa ruptura, la estilista Mavis Beaumont decide empezar de nuevo en la vida y el amor, dispuesta a encontrar la felicidad a su manera.

Cenizas del pasado

Netflix estrena esta adaptación del manga en el que se cuenta como la madre de una joven asumió la culpa de un incendio de hace 13 años. Ahora, Anzu se infiltra como una ama de llaves en el hogar de su fría madrastra para vengarse.

Viernes, 14 de julio

El verano en que me enamoré Temporada 2

Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de esta serie en la que Belly está deseando volver a Cousins Beach, pero con Conrad y Jeremiah peleándose por su amor y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser el mismo. Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la querida casa de Susannah, Belly tiene que reunir a la pandilla y decidir de una vez por todas dónde está su corazón.

Monarch

AXN Now estrena esta serie dramática centrada en la ambiciosa familia Roman, que construyó un imperio de música country. Pronto se descubre una peligrosa verdad sobre esta familia y el reinado de los Roman como realeza del country se ve en peligro. Nicky Roman, la brillante heredera, no se detendrá ante nada para proteger el legado de su familia.

Fundación

Apple TV+ estrena la segunda temporada de esta serie que comienza más de un siglo después de lo que ocurrió en la primera y ahora la tensión aumenta en toda la galaxia. Los Cleon se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio desde dentro. Hari, Gaal y Salvor descubren una colonia de Mentalics con habilidades psiónicas que amenazan con alterar la psicohistoria misma

Sábado, 15 de julio

Niebla de infierno

Netflix estrena esta serie que comienza cuando un hombre que vive en el extranjero aparece muerto unos días antes de su boda y dos policías deben resolver el caso al tiempo que intentan resolver sus problemas.

Domingo, 16 de julio

Zorras

Atresplayer estrena esta serie que cuenta como Alicia, Diana y Emily no tienen nada que ver entre sí. Cada una es de un estrato social distinto y tienen una personalidad muy diferente. Lo que tienen en común son las ganas de divertirse, arriesgarse, liberarse, empoderarse y probarlo todo. Las tres deciden fundar ‘el club de las zorras’ para cumplir todas sus fantasías sexuales.