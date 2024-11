Los directores de ‘Heretic’ aseguran que A24 respalda totalmente a los autores

A24 forma parte de ese auge del cine independiente que está apostando en la industria por los cineastas independientes. Así, junto a Neon, el estudio de Los Ángeles representa ese sello de calidad que durante más de una década se ha volcado con historias diferentes, llegando a coronarse en los Premios Oscar hasta en dos ocasiones, con Moonlight y Todo a la vez en todas partes. Una forma de producir proyectos ofreciendo el control creativo total a los directores y controlando en gran medida las partidas presupuestarias de los mismos, para conseguir ser producciones rentables en la taquilla. Ahora, los elogios a la icónica productora han llegado a través de los cineastas de una de sus últimas películas.

Hablamos de Scott Beck y Bryan Woods, responsables de la cinta de terror Heretic. Una relato claustrofóbico que cambiará seguramente para siempre, nuestra imagen de Hugh Grant como intérprete. La buena sinergia autor-productora llega en este caso, a raíz de la polémica utilización de la inteligencia artificial en el cine, donde tanto Beck como Woods han podido dejar claro en los créditos finales que no se utilizó ninguna IA generativa para la realización de la misma y que ese es un mensaje respaldado por A24. Pero ni siquiera la brillante productora se ha librado en este 2024 de tener una polémica relacionada con esta tecnología, pues en la promoción de Civil War se utilizó la inteligencia artificial para crear varios carteles promocionales, justificándose eso sí, a través de la propia temática de la cinta. No obstante, por el momento ningún autor relacionado con el sello ha sido crítico con el buen hacer de la compañía y la mayoría repiten después de rodar sus primeros trabajos con ellos.

El respaldo de A24 con los cineastas

Heretic es la cuarta película que han dirigido Beck y Woods, tras debutar en 2015 con Nightlight. Este dúo en realidad todavía ha tenido un gran salto cualitativo como directores, pues la mayoría de sus películas han sido fracasos para la taquilla y para la crítica especializada. De hecho, su anterior trabajo 65 fue catalogado como uno de los peores largometrajes del 2023. Sin embargo, su confianza por parte de A24 no llega por su currículum tras las cámaras, sino por el fantástico trabajo que ambos han construido con los guiones de la franquicia Un lugar tranquilo. Pero su nueva película pretende ser ese nuevo peldaño para su carrera, donde se les comience a valorar además como dos directores a tener en cuenta en el mercado audiovisual. Algo que a juzgar por las primeras críticas que ha recibido Heretic (Hereje), parecen haber conseguido.

Por ello y, mientras promocionaban el filme, Beck y Woods quisieron agradecer el respaldo de A24 a su propio respaldo sobre la IA: «Son un estudio que es increíblemente amigable con los artistas en el mejor sentido posible. Son un hogar donde sientes que estas trabajando con seres humanos, no estás trabajando con algoritmos, o con preguntas como ‘¿Cómo determina la puntuación de una prueba el lanzamiento de una película?’ (…) Siento que creativamente estamos ante una de las grandes batallas éticas, y la carrera ya está por delante de nosotros», explicaba Beck.

En la entrevista concedida a Variety, Woods fue bastante más tajante y definió a la IA como «un montón de mierda» que escupe esa mezcla como «arte». «No es humano y está al borde del robo en algún nivel», sentenciaba. Por eso para ellos era relevante dejar bien claro a la audiencia la ausencia de dicha innovación tecnológica en Heretic.

¿De qué trata ‘Heretic?

La sinopsis oficial de Heretic es la siguiente: «Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico Sr. Reed. Los tres terminarán envueltos en un juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta».

Además de Grant, este thriller terrorífico está protagonizado por Sophie Thatcher (Yellowjackets) y Chloe East (Los Fabelman). El reparto se completa con Elle McKinnon (Wonder), Carolyn Adair (Érase una vez) y River Codack (Under the Bridge). Heretic llegará a los cines españoles el 3 de enero de 2025.

A24 ha estrenado este año grandes proyectos que seguramente, tengan cabida en la próxima edición de los premios Oscar. Aunque, más allá de dicha repercusión académica, nadie puede arrebatarle al sello ser el responsable de obras recientes tan estimulantes como MaXXXine, Sangre en los labios, A Different Man o la anteriormente mencionada, Civil War.