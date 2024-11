El director James Gray ya prepara su nueva película con un reparto lleno de estrellas

Casi un lustro después de la infravalorada Armageddon Time, el cineasta James Gray ya tiene una nueva película en mente en forma de drama criminal. La cinta en cuestión lleva por nombre Paper Tiger y será un guion original en el que el autor estadounidense volverá a rodearse de estrellas de la primera línea de Hollywood. Así, el responsable de historias como La noche es nuestra o Ad astra volverá a vertebrar su obra en las relaciones familiares dramáticas con una propuesta que es desde ya mismo, es uno de los filmes más esperados del 2026.

Paper Tiger tendrá entre su elenco principal a Adam Driver y a Jeremy Strong y Anne Hathaway, dos intérpretes con los que ya contó en su anterior largometraje. Por lo que se conoce, la trama se centrará en una realidad tensa y cruda sobre dos hermanos que persiguen el sueño americano y se ven envueltos en un plan que resulta ser demasiado bueno para ser verdad. Mientras intentan abrirse camino en un mundo cada vez más peligroso de corrupción y violencia, se encuentran a sí mismos y a su familia brutalmente aterrorizados por la mafia rusa. Por el momento, Paper Tiger no tiene un sello oficial que produzca y distribuya el proyecto de James Gray, por lo que todavía es una producción que debe lanzarse al mercado de la compra y venta de películas. En un primer paso, el producto audiovisual irá a parar al AFM (American Film Market). Eso sí, dada la relevancia de los implicados, se espera una puja bastante grande entre los principales estudios y major.

Un elenco de estrellas

Paper Tiger tiene una representación actoral de primer nivel, con figuras que escogen muy bien los proyectos en los que participan en la actualidad, sin que estos tengan que ver con el tamaño propiamente dicho de las producciones y sí, de quien se coloca tras las cámaras.

Driver apareció recientemente en la fallida Megalópolis y recientemente completó la producción de la última película de Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother. Al mismo tiempo, el nominado al Oscar por Historia de un matrimonio está actuando en el teatro Lortel con una producción titulada Hold On to Me Darling. A Strong lo hemos podido ver recientemente como Roy Cohn en el biopic que explica el surgimiento político de Donald Trump en The Apprentice. Actualmente, se encuentra rodando Deliver Me From Nowhere, la cinta biográfica de Bruce Springsteen que protagoniza la estrella de The Bear, Jeremy Allen White.

Después de un periodo menos activo en Hollywood, Hathaway ha vuelto a protagonizar varias de las propuestas visuales más llamativas y virales del año. Por ejemplo La idea de tenerte, una de las comedias románticas más aplaudidas por el gran público en el presente 2024. En su futura agenda está volver a su papel en Princesa por sorpresa 3 y paralelamente ponerse a las órdenes de dos autores tan emergentes como David Robert Mitchell en Flowervale Street y David Lowery en Mother Mary.

James Gray: director sin reconocimiento

James Gray debutó tras las cámaras en 1994 con Cuestión de sangre, logrando con tan sólo 24 años alzarse con el premio al Mejor director en el Festival de Cine de Venecia. Un reconocimiento que no le hizo perder la cabeza y que desde entonces le ha llevado a escoger detenidamente aquellas historias que quería contar. Prueba de ello en más de 30 años de carrera tan sólo ha dirigido siete largometrajes. Y es que a pesar de que cinco de ellas han competido por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, su trabajo todavía no ha conseguido ser apreciado en los Premios Oscar, sin todavía haber obtenido ni una sola nominación a la mejor dirección, guion o película.

No será por la calidad de su filmografía. Gray es el responsable de thrillers tan atractivos como La otra cara del crimen, o la anteriormente mencionada La noche es nuestra. Pero también de dramas a la altura de El sueño de Ellis o la fantástica historia de aventuras, Z, la ciudad perdida.

Armageddon Time no logró ni una consideración en la alfombra roja, aunque fue una de las películas más aplaudidas por la crítica en el 2022. Habrá que esperar todavía casi dos años para saber si Paper Tiger por fin logra el reconocimiento que desde hace bastante tiempo merece en la Meca del cine.