Dicen que es una joya oculta del cine y se puede ver gratis sólo en esta plataforma: la «mejor jamás realizada»

En el mundo del streaming, el goteo constante de estrenos opaca en cierta medida a todas esas películas que terminan formando parte de un contenido residual. Casi condenado a perderse entre títulos hasta su desaparición. Por eso hoy, queremos poner en valor una joya oculta del cine que sólo se encuentra disponible en Prime Video y que hará las delicias de todos los amantes del género bélico. Nos referimos a Kajaki, un filme británico perfecto para aquellos que siempre han disfrutado de obras como Salvar al soldado Ryan (1998), Black Hawk derribado (2001) o Sin novedad al frente (2022). Pero, ¿de qué trata realmente esta historia y por qué es la opción perfecta para aquellos que quieren huir del cine de guerras más convencional?

Parece mentira, pero Kajaki se estrenó hace más de una década. Partiendo del contexto de la Guerra de Irak, Paul Katis dirigió este drama en 2014 coincidiendo con otras propuestas del séptimo arte del impacto de Birdman, Interstellar, El gran hotel Budapest y Boyhood. No obstante, las dos grandes apuestas bélicas que seguramente contribuyeron a que hoy no conozcamos lo suficiente el trabajo de Katis, se pueden sintetizar en el incontestable éxito mediático de El francotirador, Invencible y Corazones de acero. Tres producciones que reunían a (por orden) Clint Eastwood y Bradley Cooper, Angelina Jolie y un guion de los Coen y por último a David Ayer y un reparto de estrellas encabezado por Brad Pitt. Una competencia tremendamente viral dentro de la industria que hace que en la actualidad no tengamos muy en cuenta a Kajaki. La cual por cierto en Prime Video la titulan como Kilo Two Bravo (no sabemos muy bien por qué).

Sólo disponible en la plataforma propiedad de Jeff Bezos, Kajaki no logró tener repercusión en la alfombra roja, pero sí obtuvo cierto rédito tanto en los British Independent Film Awards, donde se alzaría con el galardón al Productor del año y una nominación a los BAFTA en la categoría de mejor debut de un escritor, director o productor británico.

¿De qué trata ‘Kajaki’?

La sinopsis oficial de Kajaki es la siguiente: «En Afganistan, una pequeña unidad de soldados ingleses instalada en una colina con vistas a la presa de Kajaki. Un grupo de tres hombres se dispone a deshabilitar el control de carreteras de los talibanes. Al caminar por el lecho seco del rio Kajaki, uno de ellos pisa una mina anti-persona y al intentar desarmarla, la reducida patrulla se da cuenta que se encuentran atrapados en una zona repleta de estas bombas. Cada paso que den o cada movimiento brusco podría ser el último».

Tanto Katis como el guionista Tom Williams no han vuelto a tener una gran repercusión en el campo del largometraje. Eso sí, al menos en Williams encontramos un libreto anterior en Chalet Girl (2011) y el material del que partió el drama de Richard Parry, Base (2017). Con poco más de una hora y media de duración, Kajaki es una joya oculta del cine perfecta para los cinéfilos que este fin de semana deseen ver un proyecto audiovisual alejado de las típicas recomendaciones que todo el mundo conoce dentro de la siempre espectacular tipología de un cine abocado a la espectacularidad y a la tensión por la supervivencia.

En el reparto protagonista encontramos a Mark Stanley, a quien recientemente hemos visto en Adolescencia (2025) y que ha participado en varios productos del streaming como el episodio Rojo, blanco y azul (2020) de Small Axe para Prime Video o La chica del tambor (2018) de la AMC. Stanley también ha estado presente en la miniserie de Netflix, Criminal y en el drama biográfico de la BBC, The Reckoning (2023). Acompañándole están Malachi Kirby, presente del mismo modo en Small Axe, dentro del capítulo El Mangrove y habiendo aparecido en varios capítulos de Black Mirror, así como en la última creación de Steven Knight (Peaky Blinders), Mil golpes (2025). Por último tenemos a David Elliot, referencia en el cine independiente británico que llegó a trabajar a las órdenes del director español Rodrigo Cortés en Blackwood (2018). Paul Luebke, Ali Cook, Bryan Parry, Grant Kilburn, Andy Gibbins, Scott Kyle y Jon-Paul Bell completan el resto del casting secundario.

Una joya oculta del cine en Prime Video

La respuesta de la crítica con Kajaki fue positiva y ahora, el streaming podría darle ese respiro que no le otorgaron las salas. Entre otras cosas porque no estuvo auspiciada por ninguna gran major comercial. Por ejemplo, con 29 críticas, esta recomendación mantiene a día de hoy un 100% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

Una oportunidad perfecta para ver una cinta diferente y desconocida por el gran público, que tampoco sabemos cuánto tiempo estará disponible gratis para los suscriptores de Prime Video.