Daniel Craig no cree que Benoit Blanc necesite una historia de origen

La industria audiovisual tiene una fijación casi obsesiva por recuperar la historia de películas del pasado (véase el exitoso caso de Top Gun: Maverick), pero también con los remakes y precuelas. Una tendencia que parece levar a que casi todo se convierta en una franquicia, algo que algunos consideran innecesario. El último fenómeno ha sido el de Puñales por la espalda, la cual mañana estrenará su secuela en exclusiva en Netflix. El gigante del streaming planea ya una tercera parte con el cineasta Rian Johnson y Daniel Craig interpretando al detective Benoit Blanc. Sin embargo, según el exagente secreto 007, este heredero de los principales investigadores de Agatha Christie no necesita una historia que explique su origen.

“Creo que eso es importante (que él simplemente aparece)”, le contaba Craig a Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused. Como no podía ser de otra forma, lo comparó con el trabajo de Christie y de cómo sus protagonistas se relacionaban con la historia. En todas ellas (y esto Johnson lo entiende muy bien) lo relevante es el caso: “Cuando vi a Peter Ustinov interpretar a Hércules Poirot, apareció de alguna parte, resolvió el caso y se fue a otro lugar. Ese misterio es importante. Él no es el centro de atención. Lo que Rian hace tan brillantemente, lo lanza tan brillantemente que tenemos otras personas rodeando lo que queremos ver. El trabajo de Benoit es discutirlos. Debía ser un enigma. No necesito saber qué estaba haciendo cuando tenía 12 años. Estoy feliz de que la gente simplemente invente su vida, estoy bien”.

Otros personajes legendarios sí que han tenido una historia que explicaba su origen, como por ejemplo las películas Lightyear, Gru mi villano favorito, Cruella o Joker. Craig siempre ha expresado lo afortunado que se siente por haber encontrado al personaje de Benoit Blanc en el proceso de abandonar el papel de James Bond: “Pasé 17 años de mi vida haciendo esa otra cosa (Bond) que ha sido gloriosa y maravillosa y que este papel cayera en mi regazo, no podía haberlo esperado. Necesito agradecer a Rian por su fe en mí. Leí el guion de Puñales por la espalda y me reí a carcajadas y aquí estamos con la secuela”. Recientemente, el director de Looper anunció que comenzaría 2023 escribiendo el guion de la tercera parte de lo que apunta a ser una de las sagas de misterios más atractivas del cine moderno.

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion llegará a Netflix mañana, 23 de diciembre.