‘Cry to Heaven’: la nueva película de Tom Ford tiene un reparto estelar en el que Adele debutará como actriz

Ha pasado más de un lustro, pero los cinéfilos ya pueden ver cómo en el horizonte se asoma otra gran dosis de cine oscuro, sofisticado y profundamente atmosférico: Cry to heaven es la nueva película de Tom Ford. Sí, la mayor parte del público conoce al cineasta por haber transformado el mundo de la moda. Concretamente fue él quien cambió la marca Gucci en los 90 para terminar creando su propio sello personal. Unas piezas con tanto estilo, elegancia y provocación como es su propio manera de narrar las historias detrás de la cámara. Por eso, no es de extrañar que para su siguiente proyecto, Ford haya conseguido que Adele debute en el campo de la interpretación y al mismo tiempo, concentrar a todo un elenco de estrellas que no se han querido perder esta nueva incursión audiovisual del genio estadounidense.

La última película de Tom Ford es una adaptación homónima de la novela de Anne Rice. Publicada en 1982, la trama cuenta la historia de los castrati, los hombres castrados en la edad infante para mantener la voz aguda. La sinopsis, adaptada del libro al guion por el propio Ford, tiene su punto de partida en un joven noble veneciano que es castrado en un complot familiar para terminar convertido en una estrella de la ópera. Traición, amor y venganza se concentran en un marco brutal de la sociedad italiana del siglo XVIII. Temática que va muy en la línea de las miserias que el visionario realizador suele plasmar en sus narraciones. Pero aparte de ser una voz prominente y una mirada portentosa para el séptimo arte, el cineasta sabe mejor que nadie crear todo un arco de estrellas para generar proyectos memorables. Ahora bien ¿qué nombres aparecerán en Cry to heaven?

El reparto de la nueva película de Tom Ford

Según hemos podido saber a través de las filtraciones de los medios norteamericanos, la nueva película de Tom Ford articulará un conjunto de nombres realmente apasionante además de la aparición de Adele. Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George Mackay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Thandie Newton y Lux Pascal, forman parte del casting principal de una de las propuestas que seguramente, más seguiremos en los próximos meses.

Hasta hoy, la aportación cinematográfica de la mirada de Tom Ford se ha recibido con cierta polaridad por parte de la prensa especializada. Un hombre soltero (2009), su ópera prima, tuvo una nominación al Oscar a la mejor interpretación masculina para Colin Firth. Pero a pesar del refinamiento demostrado y su buen gusto estético, muchos críticos encontraron en ella un esfuerzo inane cargado de falsa profundidad poética.

Disparidad de emociones elevada en un escalafón superior con Animales nocturnos. Cinta amada o repudiada, aunque nada indiferente para la audiencia, el trabajo protagonizado por Jake Gyllenhaal es una radical y oscura propuesta que demostró la arriesgada mirada de un narrador talentoso y desprovisto de concesiones sencillas para con los espectadores. ¿Será Cry to Heaven un nuevo fenómeno autoral en su calmada carrera como cineasta?

¿Cuándo se estrena ‘Cry to Heaven’?

Actualmente, Cry to Heaven se encuentra en fase de preproducción entre Londres y Roma. Se espera que que comience su rodaje en Enero, con un estreno programado para llegar al patio de butacas mundial antes del invierno de 2026.