Adele se enfrenta a un espectador en pleno concierto: «¿Eres tonto?»

Si de artistas reconocidas y muy queridas por el público se trata, Adele podría encabezar la lista. La artista de origen británico continúa conquistando al publico con su maravilloso repertorio musical. Una serie de encuentros sobre el escenario que está llevando a cabo en el mítico Caesar’s Palace de Las Vegas.

Como residente habitual, la artista ha logrado convertirse en una de las figuras más icónicas de la ciudad. Un encuentro con sus fans que, recientemente, tuvo que ser interrumpido por un desagradable comentario de una de las personas presentes entre el público.

Este mes de junio el mundo entero celebra el orgullo LGTBQ+. Por ello, y siempre mostrando su apoyo al colectivo, la británica no dudó en hablar de ello durante una de las pausas de su show. Sin embargo, sus declaraciones no fueron del agrado de todos. «¡El Orgullo es una mierda!», exclamó uno de los presentes.

Lejos de hacer oídos sordos y dejarlo pasar, Adele se puso muy seria y se dirigió a la persona en cuestión. «¿Acabas de venir a mi show y has dicho que el Orgullo es una mierda? ¿Eres tonto, joder? No seas ridículo, joder. Si no tienes nada agradable que decir, cállate, ¿vale?», le dijo.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024