‘El Conjuro 4′: orden cronológico y dónde ver todas las películas de la saga antes del estreno

La saga de películas de terror El Conjuro es una de las que ha tenido más éxito en los últimos años. Misterio, investigaciones y fenómenos paranormales son los ingredientes de las cuatro películas que componen esta saga. La primera cinta fue dirigida por James Wan se estrenó en 2013 y contaba la historia de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren y está protagonizada por los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson que interpretan los papeles los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren respectivamente. El Conjuro está basada en un caso real que tuvo lugar en una granja en la cual la familia Perron empieza a ser testigo de fenómenos paranormales y los dos investigadores tuvieron que ayudar a esa familia a liberarse de las fuerzas oscuras que se encontraban en la granja. Los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren intentarán con sus modernos equipos encontrar pruebas de lo que está ocurriendo en la granja de los Perron.

Tras esta película de terror de 2013 se estrenaron El Conjuro 2 en 2016, El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo en 2021 y El Conjuro 4: últimos ritos en septiembre de 2025. Las tres primeras películas de esta saga están disponibles en las plataformas de streaming HBO Max y Netflix y la última se puede ver actualmente en las salas de cine. En ellas se podemos conocer los casos paranormales investigados por los Warren, y lo que ellos hacen para ayudar a las personas que son perseguidas por fuerzas oscuras que pocos pueden explicar.

El universo Warren también incluye a la saga Anabelle que nace del famoso muñeco que los Warren ya tienen encerrado en su museo de objetos malditos y está compuesto por las películas Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) y Annabelle Comes Home (2019). Y además a la saga de La Monja en la que se cuentan los orígenes del demonio Valak que toma forma de monja y está formada por las cintas La Monja (2018) y La Monja 2 (2023).

En cuanto al orden cronólogico en el que tendrían que ver estas películas sería el siguiente:

La Monja (2018) se desarrolla entre 1952 y 1971.

Annabelle: La creación (2017) comienza en 1943 y continúa en 1952, 1955 y 1967.

La Monja 2 (2023) se desarrolla en 1956.

Annabelle (2014) ya que tiene lugar en 1967.

El Conjuro (2013) se desarrolla en 1968 y 1971.

Annabelle: Regreso a casa (2019) que tiene lugar entre 1968 y 1972.

La maldición de La Llorona (2019) se desarrolla en 1973.

El Conjuro 2 (2016) se desarrolla en 1976 y 1977.

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021) tiene lugar en 1980 y 1981

El Conjuro 4: últimos ritos (2025) está ambientada en 1986.

¿Qué ocurre en la saga El Conjuro?

En la primera película de la saga El Conjuro los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren tendrán que buscar pruebas para demostrar que en granja de la familia Perron están ocurriendo fenómenos paranormales. Hay que tener en cuenta que esta familia se acaba de trasladar a esta granja que se encuentra en la localidad de Harrisville en Rhode Island y, desde el primer momento se dan cuentan de que algo raro está ocurriendo en la casa. El perro no quiere entrar en la casa y al final aparece muerta, su hija Cindy empieza a sufrir episodios de sonambulismo por la noche, todos los relojes se paran a la misma hora, se empiezan a escuchar ruidos extraños en el sótano…

Carolyn, la madre, decide contactar con los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren para que investiguen si la casa está poseída. Los dos investigadores trasladan allí todo su equipo y confirman los fenómenos paranormales y deciden consultar a la Iglesia si se puede realizar allí un exorcismo.

Además, esta pareja de investigadores descubre que en el pasado esta casa perteneció a una mujer que fue acusada de brujería durante el siglo XIX y que ofreció al diablo su hijo como sacrificio antes de ahorcarse. Esta mujer maldijo a todo el que entrase en su propiedad que fue dividida en pequeñas parcelas en las cuales tuvieron lugar años después asesinatos y suicidios. Una tierra maldita a la que llegó la familia Perron sin saber nada de lo que había pasado allí.

Esta película estaba protagonizada por los actores Patrick Wilson que interpretaba el papel de Ed Warren y Vera Farmiga el de Lorraine Warren. Además, en el reparto está Ron Livingston que da vida a Roger Perron y los actores que interpretan los papeles de Lili Taylor como Carolyn, Joey King como Christine, Shanley Caswell como Andrea, Hayley McFarland como Nancy, Mackenzie Foy como Cindy y Kyla Deaver como April.

Las otras películas de El Conjuro

La segunda cinta de la saga es El Conjuro 2 que se estrenó en 2016 los dos parapsicólogos Lorraine y Ed Warren viajan al consejo de Enfield, al norte de Londres, en 1977 para ayudar a la familia Hodgson, compuesta por una madre y sus cuatro hijos, ya que su casa está experimentando un poltergeist y creen que está llena de espíritus malignos.

La tercera es El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo y se estrenó en 2021. En esta ocasión la acción tiene lugar en 1981 y los investigadores Ed y Lorraine Warren tienen que documentar en Brookfield el exorcismo de David Glatzel, un niño de 8 años. Además de los investigadores y el niño, en el exorcismo están presentes su hermana Debbie, su novio Arne Johnson y el padre Gordon.

La cuarta es El Conjuro 4: últimos ritos y se acaba de estrenar en nuestras salas de cine. Esta última entrega de la saga de terror está ambientada en 1986 y cuenta la historia de la familia Smurl, la cual se instala en una casa en Pensilvania y empiezan a ver como diversos objetos se mueven solos, apariciones inquietantes, manifestaciones físicas inexplicables… La familia llamará a los Warren para que les ayuden que descubrirán que en la casa cuenta con una presencia demoníaca bastante poderosa y oscura a la que se tendrán que enfrentar.