Confirmación oficial: ponen fecha de estreno a ‘From’, la serie de los creadores de ‘Lost’

La serie de terror y misterio From ha ido poco a poco ganando seguidores y se ha convertido en una de las preferidas de los amantes del género en Netflix. La serie se estrenó en 2022 y sus dos temporadas están disponibles en la plataforma de streaming Max. Cuenta la historia de los habitantes de un pueblo misterioso que se ven obligados a permanecer en esta localidad por fuerzas desconocidas. Durante el día, los habitantes de From intentan llevar una vida normal mientras buscan desesperadamente una forma de salir. En From no falta de nada: Experiencias sobrenaturales, voces, visiones, criaturas asesinas nocturnas, apariciones… Una terrorífica serie que atrapa desde el primer episodio y que sigue manteniendo en vilo a los espectadores después de la segunda temporada. El propio Stephen King, el rey del terror, confesó el año pasado que estaba enganchado a la segunda temporada de From y cada vez son más los adeptos a esta serie de misterio.

Ahora por fin los creadores de la serie de MGM+, que son los mismos que Lost, confirman la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie de terror From que será a partir del 22 de septiembre de este año. Por lo tanto, está claro que en otoño podremos disfrutar de la tercera temporada de esta terrorífica serie que ya nos sorprendió con el final de la segunda entrega. El director de la serie Jack Bender describió en una entrevista con Tell-Tale TV sobre el final de la segunda temporada: «Construye y construye hasta un final realmente poderoso, loco y culminante que vamos a retomar en la temporada 3. Son como arenas movedizas».

«Estamos ansiosos por que los fanáticos vean las sorpresas que nos espera en la tercera temporada, que promete más sustos y misterios, pero también más respuestas», añadió también Michael Wright director de MGM+. Estas premonitorias palabras sugieren que la tercera temporada de From será bastante movidita y que tendremos bastante sorpresitas no muy agradables. Nada nuevo porque todos recordamos que la dinámica de la serie es que los habitantes del pueblo siempre están en tensión por el día y por la noche. Todos están luchando por sobrevivir y descubrir los secretos oscuros que mantienen al pueblo aterrorizado.

Para muchos de los adeptos a esta serie lo más miedo da es que cuando cae la noche los habitantes del pueblo deben protegerse de las horribles criaturas que acechan desde el bosque. Incluso en la serie se llegan a introducir monstruos disfrazados de viajeros indefensos que buscan ayuda cuando se pone el sol y que pueden matar a cualquiera que se cruce con ellos.

Lo que sabemos de la tercera temporada

Por ahora lo único que hemos visto es el tráiler de la nueva temporada y, como nos tienen acostumbrados, ofrece más preguntas que respuestas. Tendremos que esperar al 22 de septiembre para contestarlas con los nuevos episodios. Lo importante es que en esta temporada nos enteremos por fin de qué pasa en la ciudad de From y por qué.

Aunque no queremos hacer ningún spoiler de la segunda temporada, está claro que la nueva tiene que aclarar aún qué sucedió cuando Victor era un niño y si su madre regresó al mundo real cuando falleció. Además, tendrá que descubrir cuál el destino del bebé de Fátima, quiénes son los niños en las visiones de Tabitha y Jade y dónde está Tabitha. También es importante que se explique por fin qué son las criaturas nocturnas asesinas que tanto miedo nos dan.

El reparto de la tercera temporada de la serie

Por ahora lo que sabemos es que en la temporada 3 volverá a estar gran parte del reparto de las dos anteriores. Los protagonistas serán de nuevo Harold Perrineau como Boyd Stevens, el sheriff y alcalde de facto de la ciudad, Catalina Sandino Moreno como Tabitha Matthews, Eion Bailey como Jim Matthews, David Alpay como Jade Herrera, Elizabeth Saunders como Donna Raines, Ricky He como Kenny Liu y Scott McCord como Victor.

Además, lo lógico sería que para terminar con algunas tramas estén presentes actores como Chloe Van Landschoot como Kristi Miller, Corteon Moore como Ellis Stevens, Pegah Ghafoori como Fatima Hassan, Avery Konrad como Sara Myers, Simon Webster como Ethan Matthews y Hannah Cheramy como Julie Matthews; así como las nuevas incorporaciones de la temporada 2 Angela Moore como Bakta, Deborah Grover como Tillie, AJ Simmons como Randall, Nathan D. Simmons como Elgin y Kaelen Ohm como Marielle.

Sobre si esta será la última temporada de From, por ahora nadie lo ha confirmado, con lo que entendemos que queda cuerda para rato. Lo que está claro es que From es una de las mejores series de suspense y terror de los últimos años y que no os podéis perder la tercera temporada. Por ahora os dejamos a continuación el tráiler para que comprobéis con vuestros propios ojos las primeras escenas de esta terrorífica serie.